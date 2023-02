Balona-San Fernando, derbi con muchas necesidades

Un derbi siempre es un derbi. Y si ese derbi viene acompañado de necesidades, el encuentro se transforma en un partido épico que, sobre el papel, va a ser entusiasta, apasionante, vibrante y, sobre todo, repleto de intensidad.

Y es que ambas escuadras llegan a duelo provincial con la necesidad de la victoria. Los isleños, para hacer bueno el triunfo del pasado domingo ante sus incondicionales contra el Badajoz, esa victoria que le ha llevado a estar a un solo punto de la salvación. Y los balonos, porque llevan dos partidos consecutivos, ante el Linares en casa y el pasado domingo ante el Mérida, que lo ha estancado en su progresión desde la llegada de Rafa Escobar en su enésima vuelta al banquillo albinegro.

Por lo tanto, la situación invita a pensar en la necesidad existente, y si alguno de los dos resultase vencedor del duelo -la otra cara sería la igualada-, habrá dado un paso de gigante en sus aspiraciones. Los locales porque alejarían en siete los puntos entre uno y otro equipo y los visitantes porque, dependiendo de lo que hiciese el Algeciras en León, podrían abandonar la zona conflictiva de la clasificación.

Pablo Alfaro (Entrenador del San Fernando CD) "Los derbis se suelen saldar por pequeños matices y por eso hay que estar atentos"

Por parte isleña, la victoria ante el Badajoz y la imagen ofrecida han hecho que las esperanzas revivan y, en este Domingo de Carnaval, los de Pablo Alfaro visitan un feudo que no les ha ido del todo mal en las últimas comparecencias realizadas, sobre todo la última en el pasado curso, cuando la victoria sonrió de manera clara a los de entonces Nacho Castro, que vencieron por un contundente cero a tres.

Por ello, la expedición azulina, que estará acompañada en el Municipal de La Línea de un número importante de aficionados, viaja con la mayor de las ilusiones, que es lo que se ha refrendado esta semana en las sesiones de trabajo, buen ambiente y tremendas ganas de que llegase, cuanto antes, el partido.

Pablo Alfaro ya ha recuperado para el choque a los jugadores que tenía con procesos gripales la pasada semana y que, incluso, no pudieron ser de la partida, como es el caso de Biabiany, cuya fiebre le dejó derrotado. José Carlos también fue uno de los afectados por la gripe y tuvo que abandonar el terreno de juego aquejado de mareos, pero ambos han trabajado perfectamente durante la semana y estarán disponibles. De la misma forma, el técnico maño ha recuperado para el choque a Perales, cuyos problemas en el menisco parecían que le iban a tener mucho tiempo apartado del rectángulo de juego. El mallorquín ha entrenado bien durante la semana y la duda será si vuelve al titular o el entrenador azulino sigue contando con el concurso de Fassi, que debutó ante el equipo pacense.

En el capítulo de bajas, destacar que continuará una semana más en el dique seco Rafa Páez, que se retiró lesionado en San Sebastián de los Reyes y ya se perdió el partido del pasado domingo. El otro hombre que será baja es el lateral derecho Lanchi, que tras realizar el mejor partido desde que llegó a La Isla, vio cómo se le mostró la segunda cartulina amarilla en el tiempo de descuento y tendrá que cumplir un partido de sanción. Presumiblemente sea Farrando el que vuelva a la posición de lateral derecho ya que Antonio Marín, aunque recuperado, no tiene ritmo de partidos y sería muy arriesgado contar con él en la derecha de la defensa.

Rafa Escobar (Entrenador de la Balona) "El San Fernando es un equipo hecho para algo completamente distinto al nuestro, con el objetivo de pelear por el play-off"

Por su parte, la Balona, que enlaza tres jornadas sin vencer y una sola victoria en las últimas cinco jornadas, afronta el encuentro con cinco bajas, las de Loren, Jesús Muñoz y Antonio Romero por sanción y las de Bobby Duncan y Connor Ruane, por lesión. Alu Koroma, que se ha entrenado solo dos veces esta semana, forma parte de la convocatoria, pero lo hace casi de manera testimonial. Por el contrario vuelve Yassin Fekir, que se perdió el duelo en Mérida por enfermedad. Ante este cúmulo de bajas, Escobar ha citado a cuatro jugadores de la cantera: el tarifeño Adrián Galindo y el granadino Fernando García del filial y los juveniles Javi Méndez y Antonio Canillas.

En lo que respecta al once, el propio entrenador adelantó que Borja López, que venía jugando de central, regresa a la zona media. La lógica señala que el argentino Nico Delmonte ocupará su plaza en el eje de la zaga. En el resto del once la única posible variante, porque el entrenador tampoco tiene mucho donde escoger, es que Yassin Fekir encuentre hueco en el once.