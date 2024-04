Baleares, catalanes y gallegos se reparten los títulos en aguas de la Bahía de Cádiz

La bahía gaditana presentó su mejor cara para despedir a los participantes en el Campeonato de España de 420, resuelto en cuatro días y ocho pruebas, las dos últimas disputadas este domingo bajo vientos de entre 10 y 13 nudos de intensidad, con mar de fondo y una corriente muy marcada en el área de regatas. De la regata gaditana salen siete campeonatos de España que se reparten cinco tripulaciones ya que dos de ellas logran el doblete, y la federación autonómica campeona de España, título que recae en la territorial balear que es la que acapara mayores éxitos.

La tripulación del CN El Balís formada por Pol Mateu y Quim Serra de Pedro sella el título absoluto y senior, con un susto final que no llega a mayores gracias al descarte. Mateu, campeón del mundo y ahora de España junto a Serra de Pedro encajó un 3º en la penúltima prueba, sumando después un 13º que al descartar le permite dos puntos de renta con la tripulación formada por el brasileño Mohammad Royo y el gaditano Pablo López, segundos, puesto que arrebatan a las flamantes campeonas de España senior y Sub 19, las baleares Marisa Vicens y Marina Borras, que sí son subcampeonas de España absolutas por delante del tándem brasileño/español.

Vicens y Borras han peleado el titulo juvenil hasta la última prueba del campeonato, a la que llegaron empatadas con sus compañeras de territorial, Nicola Jane Sadler y Sofía Cavaco, pero un pinchazo de estas en la prueba final y un 3º de sus rivales decidían ambas posiciones. También son subcampeones de España Sub 19 los andaluces Josete Ruiz y Vicente Hernández que se despiden con su mejor día y alcanzan el podio en su categoría y el top9 de la general. Ruiz y Hernández se llevan también el título autonómico como primera tripulación andaluza.

En la categoría Sub 17, las campeonas de España son también baleares, Neus Fernández y Martina Gomila, séptimas absolutas, y entre los chicos, sus compañeros de territorial Hugo Rodríguez y Nicolás Montoya se hacen con los títulos Sub 17 y Sub 19 desde el top8 de la general. El campeonato de España mixto se confirma en manos de la tripulación formada por los gallegos Alba Díaz y Pablo Barreiro, y por autonomías. El título recae en la federación balear.

Tras la regata se celebró la entrega de trofeos en el patio de ceremonias del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, en un acto que contó con la presencia de Tania Barcelona en su primer acto como delegada territorial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, e Ignacio González Nieto, concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz.

El Campeonato de España de 420 ha contado con la organización de la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Real Federación Española de Vela, en colaboración con la Asociación Española de la Clase 420 y el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Puerto Sherry