Un Atlético Baleares repleto de moral, piedra de toque del San Fernando

Cerrar el año en positivo. Esa es la premisa que se ha marcado el San Fernando en los dos partidos que restan para cerrar el año futbolístico. El primero de los envites será ante el Atlético Baleares este domingo (12:00 horas) en el Iberoamericano de Bahía Sur y la visita del Alcoyano el próximo domingo a las cuatro de la tarde, dará por concluido el 2023.

Por ese motivo, los de La Isla pretenden terminar el año en positivo, haciéndose fuerte en su fortín, y logrando seis puntos que lo alejaría considerablemente, de los puestos complicados de la clasificación, mucho más teniendo en cuenta que ambos rivales son de los que están luchando por el mismo objetivo que los isleños, alejarse de los puestos de descenso.

El equipo que visita en la mañana de hoy, el partido comienza a las doce del mediodía, es un conjunto que está actualmente en alza, que la victoria cosechada, precisamente ante el Alcoyano lo ha elevado a un punto importante en cuanto a moral se refiere y que quiere hacer buena la victoria cosechada en su feudo con tres puntos logrados lejos del mismo.

Por eso es una piedra de toque importante para los de Alfredo Santaelena que, tras dos victorias consecutivas, vio truncado su gran momento el pasado domingo en el enfrentamiento ante el Real Madrid Castilla, donde los isleños cayeron pero ofrecieron una más que grata imagen ante un equipo que tuvo mucha pólvora en ataque.

El partido ante el Atlético Baleares es de los marcados en rojo, de los importantes, de los vitales, en el primer objetivo establecido, no en vano un triunfo no solamente significa el logro de tres puntos, sino que, además, le restas tres a un equipo implicado directamente en los puestos de descenso dese que, prácticamente, comenzase la temporada.

La directiva azulina, a sabiendas de la importancia del choque, ha realizado un llamamiento a la afición isleña que, como lo está haciendo desde que comenzase la campaña, estará con el equipo a muerte y animará desde las gradas para conseguir un importante triunfo.

En el apartado deportivo, se ha estado, durante la semana, muy pendiente de la evolución del máximo referente del equipo en ataque y figura incontestable del conjunto del técnico madrileño, Biabiany. El capitán no pudo ser de la partida en tierras madrileñas y finalmente salió de la convocatoria por sus problemas musculares y, aunque estos han remitido considerablemente, aún se desconoce si se podrá contar con su participación para el partido ante el conjunto balear.

Por lo demás, están todos disponibles y, por primera vez esta temporada, Alfredo Santaelena podrá contar con todos sus efectivos, una vez recuperado para la causa también Xavi Estacio, que jugó algunos minutos en Madrid y Farrando que entró en la convocatoria. Igualmente, el técnico recupera a José Carlos que no pudo estar ante el filial merengue por acumulación de amonestaciones y cumplió su partido de sanción.

En el conjunto balear, es baja el central Josep Jaume por problemas físicos y es duda para el encuentro el lateral Leo Ferroni. El equipo balear no contaba, en el inicio de la temporada, como uno de los conjuntos para luchar por la permanencia, pero no ha tenido un buen arranque liguero y el estar en quinielas entre los que el año que viene estarán en Segunda Federación ha llenado de nervios a un equipo que no podrá contar con su entrenador, Juanma Barrero, en el banquillo al haber sido expulsado la semana pasada.

La afición azulina volverá a responder y las gradas del Iberoamericano vestirán sus mejores galas para afrontar un partido que bien vale una final.

Alineaciones probables

San Fernando CD: Fuoli, Lillo Castellano, Carlos Blanco, José Carlos, Víctor Ruiz, David Ramos, Dani Molina, Biabiany o Pau Martínez, Nahuel Arroyo, Aquino y Marcelo.

Atlético Baleares: Ramón Vila, Fornies, Ofoli, Juanra, David Navarro, Nana, Toni Ramón, Miguelete, Pastrana, Alarcón y David Rodríguez.

Árbitro: Antonio Sánchez Sánchez (extremeño).

Campo: Iberoamericano de Bahía Sur (12.00 / Feftv).