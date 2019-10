Dos jugadoras nacidas en la provincia de Cádiz, la capitalina Amelia Romero (Futsi Atlético Navalcarnero) y la ubriqueña Ana Pino (Universidad de Alicante), forman parte de la convocatoria elaborada por Claudia Pons para los encuentros amistosos que la selección española femenina de fútbol sala, vigente campeona de Europa, disputa esta semana contra Portugal. El primero de ellos se juega hoy martes en Huelva y el segundo tendrá como sede este miércoles la localidad onubense de San Juan del Puerto. Ambos comenzarán a las 19:00 horas.Se trata de un doble duelo en la cumbre entre las dos mejores selecciones del panorama europeo que servirá de escaparate para un deporte en constante crecimiento. La seleccionadora, Claudia Pons, en el encuentro con los medios de comunicación del lunes, dijo que "se trata de un plato fuerte. Es un rival muy complicado, nos conocemos muchísimo y puede pasar cualquier cosa. Para nosotras es un punto de partida para el próximo Europeo y nos sirve para ver cómo respondemos".En cuanto a la gaditana Amelia, considerada segunda mejor jugadora del mundo dos años consecutivos, señaló que "quien ve fútbol sala repite y se engancha. Es un deporte que además de físico es de inteligencia y táctica", destacando como en Andalucía "se trabaja muy bien la base, pero por desgracia no tenemos un equipo en Primera actualmente, creo que por falta de apoyos y no porque no se hagan las cosas bien. De hecho, la selección andaluza sub 17 ha sido campeona de España. Se necesitan más apoyos porque la calidad está ahí. En Cádiz, Málaga y Almería se está trabajando muy bien, y en Sevilla siempre salen buenas jugadoras".