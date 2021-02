La jornada del jueves 11 de febrero estuvo marcada en el Circuito del Sol, que se disputa en Montenmedio (Vejer), por el arranque de las pruebas grandes de esta vigésimo séptima edición con los jinetes alemanes liderando la clasificación.

En el primer Big Tour C de este Tour se vieron 57 binomios participantes en una impoluta pista de hierba - David Broome - y con recorrido diseñado por el holandés Louis Konickx. Una prueba a 1.50m bajo un baremo de A con crono en la que se impuso el jinete top 50 del ranking Longines FEI, David Will, montando al ya experimentado Oldenburg Forest Gump 29.

Por detrás su joven compatriota y socio, Richard Vogel con Morton v’t Merelsnest, caballo que Richard compite desde diciembre de 2019 y con el que ya ha ganado varias pruebas internacionales de 3 y 4 *. En tercer lugar, la amazona belga Gudrun Patteet y su Sea Coast Monalisa van’t Paradijs quienes disputaron una muy buena prueba como toma de contacto para este XXVII Sunshine Tour. Gudrun sabe bien lo que es ganar en esta imponente pista de hierba, precisamente la edición pasada conseguía alzarse con la victoria en dos de los cinco Grandes Premios.

Para Richard Vogel no podía empezar mejor este Circuito. Además de su segundo puesto en la prueba reina del día, el alemán se impuso, rotundo, en el Big Tour B y el Medium Tour C, ambos a 1.45m con Never Walk Alone y Alentejo, respectivamente. Este alemán es, sin duda, un jinete al que prestar atención estas semanas. A su buen debut en la jornada del jueves hay que sumar lo que viene consiguiendo en este último año 2020 en el que, a pesar de la escasa competición, ha logrado subir en el ranking mundial Longines FEI del puesto 1094 al 228.

La noruega Victoria Gulliksen terminaba segunda en la prueba de Big Tour B disputada en la pista verde Guarana Champeix con Ballenteskin Watch This, seguida de Matthew Samson y Cristo Beech. El jinete británico, ganador del Gran Premio Longines en 2013, también encabezó la clasificación en el Medium Tour B de 1.40m con Curraghgraigue Obos.

En el Big Tour A de 1.35m, dos italianos al frente de la prueba. Paolo Paini y Giulia Martinengo con Clodia CSG y Daytona della Caccia, primer y segundo binomio clasificado, respectivamente.

La tradicional pista Hickstead también quedó inaugurada con la prueba pequeña del Medium Tour a 1.30m. De nuevo un rápido Ignace Philips de Vuyst se mostrado implacable con un meritorio primer puesto superando en 4 segundos al segundo clasificado el neozelandés Tom Tarver-Priere y Ngahiwi Para.

Superada ya la primera semana de competición para los caballos más jóvenes, el balance es muy positivo para la cuadra de Ignace Philips de Vuyst y su mujer Jane Richard Philips; Emma Stoker y los caballos de Euro Horse; y Kim Emmen con Lady Angeles y Astrid’s Lad.

Las pruebas del viernes darán comienzo a las nueve de la mañana y podrán seguirse en directo a través del canal oficial ClipMyHorse.TV, la web del Sunshine Tour y la app oficial del Circuito.