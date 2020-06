Alberto Merino, ex jugador del Cádiz CF, otra vez en acción con 45 años

Alberto Merino vuelve a los terrenos de juego. A sus 45 años de edad, el exfutbolista de Balona, Cádiz, Cartagena, Ceuta, Racing Portuense, Europa de Gibraltar… ha llegado a un acuerdo con el San Roque para, como poco, hacer la pretemporada a las órdenes de David Gutiérrez Guti. "Y una vez vea cómo voy tomaré la decisión, pero vaya, que yo me veo para jugar por lo menos una temporada más", desliza el bravo jugador.

No es que este cada vez más eterno futbolista linense haya descolgado las botas. Sencillamente porque nunca las ha colgado. Es cierto que por un problema burocrático y a pesar de estar entrenándose con el Boca de Gibraltar no ha podido tomar parte en la competición de la Roca durante la pasada campaña, pero la convivencia con un vestuario no la ha dejado de lado.

"No es solo eso, es que hago doce kilómetros diarios corriendo y si no me doy una vuelta en bici o me ejercito en casa. Es que a mí me gusta entrenarme, siento que estoy bien, tengo ese gusanillo y creo que puedo aportar cosas al San Roque", conjunto gaditano que la temporada próxima volverá a militar en la División de Honor Andaluza.

Su etapa como zaguero cadista comprendió cuatro ejercicios, entre los años 1996 y 2000, con el equipo amarillo en Segunda División B y estos números: 1996/97 (32 partidos y 1 gol), 1997/98 (35 partidos), 1998/99 (30 partidos y 4 goles) y 1999/2000 (32 partidos).