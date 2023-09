El trabajador civil más veterano de la Base de Rota

Juan Ruiz Bernal llegó entró a trabajar en la Base de Rota hace nada menos que 45 años, “va ya para 46” y es el civil más veterano de los que prestan servicio para la Us Navy en la Base. “Al menos eso me han dicho, yo no lo sabía”, bromeaba ayer el roteño tras participar en la ceremonia donde se conmemoró el martes los 70 años de los acuerdos que propiciaron la creación de estas instalaciones militares.

Junto a Vicente Rodríguez, el que lleva más tiempo trabajando para la Armada española, portaron la corona del homenaje a los caídos. “Es un orgullo y estoy muy contento”, decía Juan, empleado en el departamento Supply (la intendencia) como conductor, contando que con él llegaron a trabajar a Rota gente de todos sitios –de Cádiz, de Jerez, de El Puerto y de muchos lugares de Andalucía– en busca de trabajo.

Le queda un año para jubilarse y sólo tiene buenas palabras para la relación entre ambas comunidades. "Siempre ha habido mucha cordialidad y lo que vienen es dando trabajo. Nosotros lo que queremos es eso", apunta el roteño. "La Base está en un momento muy importante con el tema de los barcos antimisiles y espero que quede mucho trabajo y mucho futuro por delante".

El comandante de las Actividades navales de EEUU en España, el capitán de navío T. J. Suárez, tuvo unas palabras para él en su discurso. "Gracias por su apoyo y servicio, que es un testimonio más de la solidez de la relación entre nuestros dos países", manifestó.

Repercusión para el empleo

El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, recordó ayer el impacto económico que supone para la ciudad la Base de Rota. "siempre" plantean que haya "una repercusión en el empleo" para la ciudadanía roteña. . "Aquí en Rota nadie se plantea una situación sin base porque al final la economía local supone un impacto económico de prácticamente dos terceras partes", manifestó en declaraciones a Europa Press.

Arana recordó que "hay una serie de empresas y personal que trabajan directamente para los americanos a través del Ministerio de Defensa, por eso, cuanto más presencia militar haya eso se tiene que ver en una repercusión económica, para que las empresas de aquí puedan aprovechar esas oportunidades y que la gente encuentre su salida laboral".

En ese sentido, defendió que "no se trata solo de prestar servicios de mantenimiento, de transporte o relacionados con el aeropuerto, sino que haya nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico y logístico, que tienen que venir de la mano de una atención al territorio". "Siempre se lo decimos al Gobierno de España y a las autoridades americanas, al ser las dos administraciones que negocian estos acuerdos, tienen que ponerle más cariñito a la gente del territorio, que al final somos los que hacemos el esfuerzo de que aquí todo vaya bien", ha asegurado.