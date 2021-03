La Asociación de Agricultores de la Costa Noroeste ha remitido una carta al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para informarle del estado de deterioro del Camino de la Reyerta y solicitarle su apoyo para lograr un acuerdo entre la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos de Sanlúcar y Chipiona que posibilite su adecentamiento.

Firma el escrito el presidente del colectivo, el chipionero Luis Manuel Rivera, que es, además, miembro de la dirección provincial de la organización agraria COAG. “Me gustaría trasladarle el problema que tenemos con un camino que, por casualidad, se llama Camino de la Reyerta, que transcurre entre Chipiona y Sanlúcar”, explica en la misiva.

Rivera continúa diciendo que este vial “está impracticable” y es lugar de tránsito de “autobuses escolares, autobuses de línea, agricultores, vecinos y demás; aparte de ser la primera entrada que tiene Chipiona viniendo de Sanlúcar, Jerez, Sevilla, etcétera”. “Es raro la semana que no hay un accidente”, asegura.

El presidente de la asociación comarcal informa al Defensor del Pueblo Andaluz que el Camino de la Reyerta “lleva más de 20 años sin ningún arreglo, en unas condiciones lamentables”. El también responsable de COAG le comunica que “cuando nos reunimos con las distintas administraciones”, mencionando expresamente a la Junta, la Diputación y ambos ayuntamientos, “todas dicen que están por arreglarlo, pero al final el camino sigue en las mismas condiciones, es decir, lamentables”.

Rivera pide a Maeztu que “en primer lugar, mire en la hemeroteca y saque toda la información que pueda y, si no la encuentra, yo se la pasaré sin problemas”; y posteriormente “actúe como árbitro en esta ‘reyerta’ para poner de acuerdo a todas las administraciones, que, visto lo visto, no tienen ningún problema para darle solución”. Concluye el escrito rogándole una respuesta “lo más urgente posible, puesto que ya no podemos esperar más”.