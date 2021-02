La Asociación de Agricultores de la Costa Noroeste ha realizado un balance positivo de la caravana de protesta celebrada este miércoles en la comarca como iniciativa incluida en el “paro nacional del sector primario, transportistas y autónomos” convocado por la Unión de Asociaciones Libres en toda España.

La marcha, que reunió a numerosos sanluqueños y chipioneros del sector, fue, según el colectivo, “una manifestación ejemplar”. La asociación ha agradecido públicamente la participación de los tractoristas y demás manifestantes, así como “la colaboración de todos los mercados, cooperativas y empresas”, destacando que “sin su ayuda, esto no habría tenido el impacto que ha tenido”.

El agradecimiento de la entidad se extiende a la Policía Nacional y Local, la Guardia Civil y “todos los partidos políticos que nos han apoyado con su presencia haciendo valer que este miércoles era el día de los agricultores, autónomos, transportistas, pescadores, etcétera”.

La caravana comenzó en el muelle del aparcamiento de Chipiona y se dirigió hacia Sanlúcar para cruzar Bonanza y La Algaida. El recorrido planteado permitió a la asociación denunciar públicamente in situ el estado de la Carretera del Práctico, en la zona sanluqueña de La Colonia, así como del Camino de la Reyerta, vial que une los términos municipales de Sanlúcar y Chipiona.

En la Carretera del Práctico, el vicepresidente del colectivo, Juan Pérez, subrayó que “hay tramos muy peligrosos, con curvas cerradas, donde los conductores, para evitar los badenes que hacen que vuelquen los vehículos, tienen que invadir el sentido contrario de la calzada”. A su juicio, el adecentamiento de dicho vial “es algo prioritario”. “Que las administraciones dejen de echarse la culpa unas a otras diciendo que no es su competencia. Esto debe ser competencia de todos”. “Lo que hacemos los agricultores es crear empleo y producir alimentos de calidad para toda España y el resto de Europa, de manera que no nos merecemos tener esta carretera en estas condiciones para prestar nuestro servicio”, aseguró.

En el Camino de la Reyerta, Pérez lamentó que “lleva más de 30 años sin ningún arreglo y está totalmente deteriorado”. El vicepresidente de la asociación argumentó que no sólo utilizan dicho vial los agricultores, sino también los autónomos que tienen negocios en la zona y un autobús escolar. “Los ayuntamientos de Sanlúcar y Chipiona y las demás administraciones no paran de tirarse la pelota unos a otros en cuanto a competencias. A ver si el problema no va a ser la competencia, sino la incompetencia de todas las administraciones”, criticó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos Valdeconejos-La Jara-Montijo, José Manuel Ahumada, censuró duramente a “todos los políticos” ante la situación del Camino de la Reyerta. “Todos los partidos tienen muy buenas palabras, pero no hacen nada y, al final, esto sigue sin arreglar. Necesitamos que se arregle de una vez por todas, porque llevamos ya 40 años con este problema”, afirmó antes de aseverar que “seguiremos reivindicándolo cuantas veces haga falta hasta que se arregle”.