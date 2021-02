La Asociación de Agricultores de la Costa Noroeste respalda la jornada de "paro nacional del sector primario, transportistas y autónomos" que ha convocado para este miércoles la Unión de Asociaciones Libres.

En la comarca, este día de protesta incluirá una caravana de vehículos que comenzará a las diez de la mañana en el aparcamiento del muelle de Chipiona e irá camino de Sanlúcar para cruzar Bonanza y La Algaida. Luego se dirigirá hacia Jerez a través de la Carretera del Práctico y la A-480. Su recorrido concluirá en el aparcamiento del Circuito de Jerez.

La organización explica que “ante la situación de extrema gravedad que atraviesa ntodo el sector primario en general, los transportistas y la mayor parte de los autónomos españoles, hemos decidido unirnos los tres sectores para promover un paro nacional que tenga la fuerza suficiente para sentar al Gobierno a negociar una solución a los principales problemas de los tres sectores”.

Por un lado, argumenta, entre otras cosas, que “todo el sector primario español se encuentra en crisis. El mar y el campo ya no son rentables; los precios de muchos productos de los agricultores, ganaderos y pescadores están por debajo de los costes de producción. Ya no hay relevo generacional y muchos productores abandonan sus explotaciones familiares”. A su juicio, “la causa de este desastre es la sobreoferta de productos que llegan a nuestro mercado europeo procedente de países no socios con los que la UE está firmando Tratados de Libre Comercio. Si no hay un plan nacional y europeo para destruir la agricultura española, lo parece".

En relación a los transportistas, la Unión de Asociaciones Libres asegura que “la globalización también es la responsable de los problemas que están surgiendo en este sector, ya que algunas grandes empresas se deslocalizan. Operan en España o desde España, pero sitúan su sede fuera de España. Estas empresas españolas que se deslocalizan y otras que permanecen en España pueden contratar conductores de países extranjeros en donde los salarios son muy bajos, lo cual genera varios problemas: en primer lugar, las pequeñas empresas españolas y los autónomos no pueden competir con ellos; en segundo lugar, muchos conductores españoles se quedan sin trabajo; y, por último, en esa competencia desleal se imponen salarios bajos, trabajos extraordinarios, horas extras que no se abonan, etcétera, convirtiendo al transportista en un verdadero esclavo”.

En cuanto a los autónomos, arguye que “también sufren la globalización y la competencia desleal de las grandes multinacionales, agravado actualmente por las medidas Covid que toma la administración a espaldas de la economía, olvidándose que salud y economía van de la mano”. “Los autónomos son el verdadero motor del país, capaces de multiplicar la riqueza con su actividad comercial y los que más puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, generan. En cambio, no están valorados ni se sienten respetados”, sostiene.

“Con el Covid, la Administración toma medidas muy drásticas con respecto a los establecimientos comerciales y de restauración, exigiéndoles la implementación de medidas extraordinarias, que, aunque lógicas, les generan un sobrecoste que la Administración no compensa. Los impuestos y las medidas fiscales son abusivas y se producen agravios comparativos con respecto a la intrusión de empresas extranjeras a las que se les dan todas las facilidades, mientras que no se tienen en cuenta los costes sociales y ecológicos de la producción nacional, que cumple la exigente normativa europea y suponen una competencia desleal hacia nuestro estructura productiva y de comercio que se ve amenazada y abocada al abandono”, explica la organización en la convocatoria.