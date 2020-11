El Ayuntamiento de Chipiona ha retomado el proyecto del vivero de empresas con el fin de acabar las obras de acondicionamiento de las diez naves previstas para su puesta en servicio, según ha anunciado el concejal de Fomento Económico.

Rafael Martínez ha explicado que recientemente ha mantenido una reunión con el Área de Urbanismo del Consistorio al objeto de “conocer el estado en el que se encuentra el proyecto y los motivos por los que se halla estancado desde el año 2016”.

El delegado municipal ha recordado que los trabajos se iniciaron de la mano de la Diputación con cargo al Profea, a saber, el antiguo PER, destacando que la institución provincial ha invertido 850.000 euros desde 2014.

Con todo, las naves todavía no están listas para que funcionen como vivero de empresas. “Seis de las diez se encuentran en un estado más avanzado, pero hay otras cuatro que se encuentran más atrasadas”, ha señalado Martínez precisando que “no cumplen con la normativa contra incendios y no disponen de instalación eléctrica, entre otras cuestiones que tienen que solventarse, al igual que tendrán que definirse los usos que podrán acoger estos espacios”.

El edil responsable de Fomento ha informado que, de acuerdo con el el reglamento aprobado en 2015, tales naves “serán cedidas en régimen de alquiler de bajo coste”. “Incluso se podría estudiar la posibilidad de que existan bonificaciones, ya que el objetivo del vivero de empresas es ofrecer un apoyo a jóvenes empresarios en sus inicios”, ha añadido al respecto.

El concejal socialista ha subrayado que “la puesta en valor de estas naves es uno de los compromisos que el PSOE recogía en su programa electoral” para los pasados comicios locales.