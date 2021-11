El artífice de la Capitalidad Gastronómica de Sanlúcar

En el logro de la Capitalidad Española de la Gastronomía para Sanlúcar hay que recordar que el artífice del proyecto fue el periodista, escritor y enólogo sanluqueño José Carlos García Rodríguez en 2018.

Pertenece a la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (Fepet), la entidad promotora de esta distinción gastronómica anual, y la idea de presentar a su ciudad surgió durante una comida con compañeros de la misma. “Alguien me dijo: 'oye, en Sanlúcar se come muy bien. ¿Por que no presenta su candidatura?. Le di vueltas a eso y vi que teníamos posibilidades. Se lo planteé al Círculo de Artesanos, hicimos un dosier de acuerdo con lo que nos indicaron los organizadores y lo presentamos al Ayuntamiento, que lo acogió favorablemente”, recuerda García Rodríguez.

La pandemia truncó el proyecto inicial de presentar la candidatura para 2021, ya que no hubo convocatoria. Al final, en 2022 se hará realidad. “Te puedes imaginar lo contento que estoy. Cuando tienes una iniciativa, es bien recibida por el Ayuntamiento y se lleva a buen puerto, pues es algo estupendo”, comenta satisfecho.

Autor de numerosas obras de diferentes géneros y tématicas, García Rodríguez está especializado en gastronomía. Preguntado por las claves de la elección de Sanlúcar, considera que “el jurado ha valorado fundamentalmente la despensa, que es insuperable tanto en lo que se refiere a la huerta como al mar, complementada con el vino de Sanlúcar, la manzanilla, que aparte de ser de buen maridaje, es el mejor vino cocinero del mundo”.

Más allá del genuino caldo sanluqueño, los langostinos, los productos hortofrutícolas de la marca de calidad Arenas Finas -las papas, los boniatos y un largo etcétera- y demás excelencias del buen comer y beber, García Rodríguez destaca, por un lado, la culminación del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo en 2022, con su vertiente gastronómica por la Ruta de las Especias. Y también “la nueva cocina sanluqueña, conformada por una serie de chefs muy importantes con gran futuro, sin dejar de hablar de los demás, como, por ejemplo, Fernando Bigote, que creo que es el atractivo más importante que tiene Sanlúcar para atraer turistas”.

Con respecto al año de la Capitalidad, García Rodríguez cuenta que “Sanlúcar tendrá que tener una serie de actividades interesantes, como la invitación a cocineros de toda España para que hagan platos con productos de Sanlúcar, un programa de MasterChef en la ciudad… La cuestión es estar de forma continua en los medios de comunicación. Lo fundamental es que la trascendencia mediática sea importante. Que Sanlúcar salga en la prensa continuamente”.

A su juicio, este galardón supone para la ciudad una gran oportunidad para romper la estacionalidad turística: “Sanlúcar puede ser centro gastronómico durante todo el año, no sólo en verano, porque pasará a formar parte de la Red de Gastrociudades, que Turespaña promociona por todo el mundo”.

Por otra parte, García Rodríguez apunta que la consecución de este reconocimiento también plantea exigencias a Sanlúcar, como mejorar la limpieza de Bajo de Guía y “la profesionalidad de los camareros”, aparte de cuestiones como “cambiar el mantel de papel por el de tela” en los establecimientos de hostelería. Este experto pone como ejemplo el “grandioso salto cualitativo” experimentado por Huelva desde que fue Capital Española de la Gastronomía en 2017.