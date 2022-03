Los pescadores de Sanlúcar vuelven a faenar “obligados por las circunstancias”

La Cofradía de Pescadores de Sanlúcar ha informado que el sector local retoma la actividad “obligado por las circunstancias” tras dos semanas de paro de protesta contra los elevados precios del gasoil, pese a su “decepción” ante las medidas establecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La entidad sectorial del puerto de Bonanza señala en un comunicado que “la reacción de la inmensa mayoría de las cofradías de pescadores de toda España” ha sido, efectivamente, de “decepción”. “El sector no quería seis medidas, sólo quería una, que se ha repetido una y otra vez, y era un precio del gasoil razonable para no trabajar perdiendo dinero”, asevera.

La cofradía sanluqueña lamenta que “en vez de esto, se ha planteado una reducción de 20 céntimos como a toda la población (no hay diferencia por ser un sector productivo que necesita gasoil para trabajar diariamente) y a esos escasos 20 céntimos se les añade una serie de ayudas escasas, complicadas y algunas irrisorias, como el aplazamiento (que no exoneración) de las cuotas de la Seguridad Social tres meses para luego devolverlas con intereses”.

Con todo, manifiesta que “después de dos semanas aguantando la parada, hay que salir obligados a pescar, aún sabiendo que no se ganará dinero, pero para no perder más y poder pagar, al menos, los gastos”.

La entidad que aglutina a los pescadores de Sanlúcar añade, sin embargo, que “este inicio de actividad, si las cosas no cambian en cuanto al precio del gasoil, será un arranque para previsiblemente volver a parar dentro de 10 ó 15 días, cuando se vuelvan a ver los rendimientos”. “Ojalá esto no ocurra”, apostilla al respecto.

La cofradía agrega que “han sido dos semanas duras y complicadas, donde hemos tenido que reivindicar nuestros derechos y en las que nuestras demandas no se han atendido como correspondía”. “Ahora ya no sabemos qué esperar, sino que toda la situación en general (la crisis, la guerra, los precios, etcétera) vuelva a la normalidad y el sector pesquero pueda trabajar dignamente, porque lo que tenemos claro es que ese plan de choque no lo permite”, asegura.