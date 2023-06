Aparcero, alcalde de Chipiona con el apoyo de su partido e IU

Luis Mario Aparcero salió reelegido alcalde de Chipiona con el apoyo de los seis concejales de su partido (Unidos por Chipiona) y los tres de IU, fuerza política que firmó este pasado viernes un acuerdo de gobierno con la formación independiente local que lidera el regidor.

Este pacto asegura una coalición con mayoría absoluta en el Pleno del Ayuntamiento chipionero. Los ediles de los demás partidos que completan la Corporación, a saber, el PSOE, el PP y Vox, votaron a sus respectivos candidatos a la Alcaldía.

Aparcero se caracteriza, entre otras cosas, por dar discursos muy singulares. En su intervención de ayer, tras confirmarse que seguirá siendo el regidor, anunció que ejercerá el cargo hasta el final del mandato que acaba de empezar.

“Estaré hasta 2027, si la salud y la Virgen de Regla lo permite. Por otras circunstancias no me voy a marchar. Que lo sepan algunos que están poniendo en evidencia que va a haber mociones de censura. No. Quédense tranquilos. No”, aseguró segundos antes de levantar la sesión. “Que viva Chipiona y que viva la Virgen de Regla”, terminó diciendo en su primer discurso del nuevo mandato.