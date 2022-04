Rota, sin costaleros: La hermandad del Amor podría no salir el Lunes Santo

La hermandad del Cristo del Amor de Rota lanza un SOS de cara a la próxima Semana Santa. El prioste de la cofradía, Sergio Laynez, ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía se involucre "en el pueblo donde ha nacido y ha crecido" y no se vayan a cargar pasos a ciudades más grandes porque "terminarán perdiéndose las estaciones de penitencias" de los municipios pequeños. Un aviso en toda regla a los cofrades de la localidad ya que Laynez advierte que, si no encuentran una cuadrilla de costaleros, el próximo Lunes Santo no podrán salir en procesión.