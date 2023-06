El PSOE de Sanlúcar espera la llamada de IU para negociar la propuesta de Víctor Mora

"Hemos hecho una oferta, entendemos que siete manos y siete manos muy bien pueden ser un gobierno de izquierdas duradero para Sanlúcar, que necesita estabilidad". El secretario general del PSOE de Sanlúcar y alcalde en funciones, Víctor Mora, defiende la necesidad de un acuerdo con Izquierda Unida, que la formación entiende que debe tener la iniciativa de llamar para negociar.

Estas declaraciones se realizaban en la tradicional convivencia del PSOE en la Feria de la Manzanilla, en la que Mora agradeció la masiva presencia tras "el gran trabajo de la campaña electoral y sobre todo tras la gran gestión realizada en estos años".

"Hemos cumplido el programa en más del 90 por ciento, hemos cambiado Sanlúcar en positivo, quitado la deuda, ese remanente negativo de 108 millones a cero, hemos hecho la Ciudad de los Niños, el Auditorio Manolo Sanlúcar, Las Covachas, y proyectos que se han iniciado y que vamos a seguir haciendo porque entendemos que los ciudadanos nos han dejado en una situación en la que las fuerzas de izquierdas estamos empatadas a siete y tenemos que llegar a un acuerdo para gobernar Sanlúcar", defiende el líder socialista.

El secretario general de los socialistas sanluqueños señala que "no se entendería llegar a un acuerdo para poner piedras a Sanlúcar, tenemos que llegar a un acuerdo para gobernar, para que no decaiga. La gente teme perderlo todo, cuando hemos tenido los mejores datos de la historia, menos desempleados que nunca, esto no puede parar, y en eso está el PSOE, y es más fácil que nos entendamos construyendo que destruyendo".

A su juicio, "falta diálogo, que nos llamen para hablar". Entiende que PSOE e IU tienen que sentarse, "queda muy poco y si no hay acuerdo razonable, siete a siete, el PSOE apoyará al candidato que ha presentado y habrá un gobierno de otro partido, de un partido que dejó muy mal a Sanlúcar. Nosotros estaremos donde nos han puesto los ciudadanos, pero siempre construyendo".

Por su parte, Javier Ruiz Arana, vicesecretario general del PSOE de Cádiz y alcalde de Rota, también acudía a la fiesta sanluqueña en la que alababa la "gran gestión" realizada por los socialistas en Sanlúcar y recordaba el camino que queda ahora de cara a las elecciones generales "en las que nos jugamos el futuro del país".

Respecto a la situación de Sanlúcar, Ruiz Arana explica que la dirección provincial trabaja en los distintos municipios donde pueda haber gobierno de izquierda "para que esto se produzca". "Aquí hay un partido que ha ostentado la responsabilidad de gobernar y otro que es el que tiene la responsabilidad de llamar y sentarse a negociar", insiste. Con pocos días por delante, el PSOE abunda en la idea de que los acuerdos son posibles, pero deja claro que "la iniciativa le corresponde a la candidata de IU". "Sería muy triste que por una actitud irresponsable no se alcanzara un gobierno progresista", finaliza.