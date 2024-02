Localizan a tres ponis trotando tranquilamente por las calles de Chipiona: "No sé si son caballos pequeños o perros grandes"

Los agentes de la Policía Local de Chipiona atendieron sorprendidos la semana pasada la llamada de un ciudadano, igualmente asombrado por lo que iba a tener que explicar. El vecino trataba aún de discernir lo que estaba viendo transitar por una calle del municipio, cuando alertó a los municipales de que tres animales, "no sé si son caballos pequeños o perros grandes", caminaban tranquilamente por el Camino de Los Quemados.

Los agentes decidieron ir a comprobarlo y a su llegada, efectivamente, localizaron a tres ponis. Lo que más llamó la atención a los policías es que los animales trotaban con total determinación y seguridad el dirección al casco urbano del municipio.

Tras comprobar que tenían implantado el preceptivo microchip y poder controlarlos en una zona fuera de peligro para el tráfico, se avisó al dueño, que precisamente los andaba buscando. Al parecer, los animales podrían haber roto la cerca del lugar en el que estaban guardados, a unos 400 metros de donde se los localizó, y se habrían encaminado hacia el casco urbano en lugar de ir hacia una zona rural.

Los ponis no provocaron daños y pudieron regresar de nuevo a su lugar.

¿Qué hacer si me encuentro un animal en la calle?

En ocasiones, al circular por la carretera o andar por la calle nos puede llevar a localizar animales que están perdidos o, peor, abandonados y es importante saber cómo actuar porque pueden estar heridos o poner en peligro la circulación en el lugar.

Lo ideal es tratar de no acercanos al animal, especialmente si no sabemos cómo pueden reaccionar, y llamar al 112 o a la policía del municipio. Los agentes, con ayuda si es necesario según el tipo de animal que sean, podrán verificar que tenga implantado su chip o no. En caso de tenerlo, será más fácil localizar al dueño. Si no tiene identificación, el propio ayuntamiento será el encargado de llevar al animal a un centro adecuado, así como ofrecerle los servicios veterinarios que sean necesarios.