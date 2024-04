Los niños serán los protagonistas en el inicio de la Feria del Moscatel 2024 en Chipiona

La Feria del Moscatel 2024 arranca en Chipiona con un día dedicado a los más pequeños, a los niños, que podrán disfrutar de la feria de su localidad, y para todos aquellos que se quieran acercar, a disfrutar de las atracciones infantiles que durante todo el día tendrán precios exclusivos y ofertas.

Isabel María Fernández, delegada de Comercio del Ayuntamiento de Chipiona, trasladó a todos los chipioneros y visitantes de la feria que la apertura del recinto de atracciones infantiles, ubicado nuevamente en la plaza Poeta Miguel Hernández, será a las 16:00 horas. Además, explicó que al ser este primer día de feria el dedicado a los niños, habrá ofertas. "Le dedicamos el día para que los niños vengan, acompañados de sus padres, y se encontrarán unos precios especiales", señaló la concejal, que añadió que no habrá un tramo para estas promociones ya que serán "durante todo el día, sin horarios".

La responsable de la delegación de Cultura también zanjó que la ubicación no se cambiará con respecto a años anteriores ya que, pese a las primeras intenciones del Ayuntamiento de trasladar la Feria del Moscatel, el recinto seguirá siendo en el parque de Blas Infante, ubicándose las atracciones infantiles en la plaza Poeta Miguel Hernández. "No hay cambios, en todas las fiestas las atracciones se ubican en este mismo sitio. Como la feria no ha cambiado, la parte de las atracciones tampoco", zanjó. El alcalde de la localidad, Luis Mario Aparcero, trasladó a este diario el objetivo prioritario de su Alcaldía de desplazar la próxima edición del 2025 al nuevo Bulevar del Moscatel.

Fernández garantizó que todo estará listo tras unos intensos días en el que los feriantes han trabajado a destajo debido a la borrasca de la pasada semana que trajo numerosas lluvias y vientos que retrasaron el montaje. La delegada se mostró "satisfecha con la buena coordinación llevada a cabo para que todo esté a punto para el disfrute de los niños y niñas de Chipiona".

La primera feria de Andalucía tendrá lugar hasta el próximo domingo, 7 de abril, y estará dedicada a la localidad de Mairena del Alcor, que ostenta el honor de tener la feria más antigua de todo el territorio andaluz, datando la primera en 1441. Esta Feria del Moscatel será la tercera edición que celebre el municipio de Chipiona, que continúa un año más en la tradicional sede de la Avenida de la Constitución y el Parque de Blas Infante. El Ayuntamiento dispone de una caseta municipal, donde se llevarán a cabo, todos los días, las actividades y actuaciones que presenta el programa de la feria. Hoy, a las 23:00 horas será la actuación de la artista Mayte Adrián. Hora y media antes, a las 21:00, se procederá al alumbrado de la portada y del recinto ferial.