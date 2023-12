Carmen Álvarez, alcaldesa de Sanlúcar: "Ahora que hemos llegado a un acuerdo, la Policía Local nos sigue exigiendo más, no sé que intereses habrá detrás..."

17 de junio, una fecha que Carmen Álvarez (Sanlúcar, 1973) no olvidará jamás. Una reconciliación forzosa con su archienemigo -en lo político- Víctor Mora (PSOE) y un gobierno de coalición con calzador con el que Izquierda Unida recuperaba la alcaldía casi 36 años después. 6 meses de trabajo para tratar de revocar la labor de diez años del, curiosamente, ahora socio de gobierno de la regidora. Una ciudad turistificada, unas calles sucias, una oposición agresiva y sobre todo, una deuda heredada con la Policía Local y convertida en crisis que se ha comido todos los titulares de la gestión de Álvarez. Problema, a priori resuelto tras el acuerdo anunciado hace unos días pero que, tras este encuentro, parece no encontrar una solución final.

-Una deuda heredada, cancelaciones, un sinfín de rumores, un acuerdo definitivo; ¿ha sido la Policía Local su mayor reto en estos primeros meses de legislatura?

-El reto, no. Pero sí el problema más grave que hemos tenido.

-¿Se siente orgullosa de haber solucionado la crisis?

-Me siento orgullosa de haber detectado el problema, que es donde tenemos que estar nosotros, con los problemas de la ciudad. Pensaba que los problemas no iban a estar en el interior del Ayuntamiento, si no que iban a estar fuera. Nos hemos encontrado una deuda desde el 2022 de 1,7 millones de euros a la Policía Local, y unos 300.000 euros del resto de plantilla municipal. Esto viene ocasionado porque no se ha hecho oferta de empleo público en años anteriores y alguien tiene que hacer los servicios extraordinarios en una ciudad cada vez más grande, más si cabe con la cantidad de eventos que se han organizado aquí años atrás. Me siento satisfecha, ellos querían reconocer la deuda y establecer un calendario de pagos, incluso antes de las elecciones nos hicieron llegar un documento a todos los portavoces, que nosotros no firmamos. Nuestra palabra está por encima de cualquier documento. Nos pedían 800.000 euros y les hemos abonado a fecha de hoy 1,3 millones, a través de el sobrante de las vacantes y una modificación presupuestaria. Seguimos debiendo 744.839 euros. Hemos establecido en este acuerdo que se programen los servicios extraordinarios, siendo mínimos y acordes a las partidas existentes y que se garanticen los servicios mínimos diarios. Por otro lado, existe un calendario de pago que, a mes vencido, con el dinero de las vacantes que sobren vamos a ir pagando mes a mes hasta cubrir la deuda, poniendo la fecha tope de junio del 2024.

-¿Damos por cerrado el conflicto?

-No, ahora que se ha firmado todo esto, nos están exigiendo que esos servicios mínimos se vean aumentados con más plantilla. Siempre quieren más. Nos vemos obligados a seguir vigilando el servicio, queremos que se preste, pero no de la manera ampliada en la que ellos quieren. Tienen que estar, pero bajo mínimos.

-¿Estas nuevas exigencias pueden poner en riesgo algún tipo de evento en la localidad?

-Entiendo que no. Está contemplado en el acuerdo el reconocimiento de la deuda, además de como vamos a pagar los servicios extraordinarios.

-¿Quiere decir que las exigencias ya no van por la deuda arrastrada, sino por la prestación de futuros servicios extraordinarios?

-Sí. El alcalde de Chipiona está teniendo el mismo problema. No se pueden hacer servicios extraordinarios si no hay consignación presupuestaria. En enero nosotros si la tenemos, es decir, podemos pagarles, lo que no podemos hacer es pagar a una plantilla de 20 cuando pueden haber 10.

-Su delegado de Seguridad Ciudadana, Narciso Vital, dijo tras la cancelación de la Ultramaratón de la vida, que “antes se prestaban unos servicios, y ahora no”, ¿a qué cree usted que responde las cancelaciones y los problemas que la plantilla está poniendo ahora que se está pagando la deuda, y no antes?

-Mi delegado contestó perfectamente. Nosotros no hemos aminorado la plantilla, queremos sacar plazas. Estamos pagando una deuda generada por otros. Yo tampoco entiendo porque antes no había problemas y ahora sí. Tal vez haya otros intereses por detrás.

-Esta es una deuda contraída con el Gobierno de Víctor Mora, con el que usted fue muy crítica siendo concejal. Ahora que es su socio de gobierno, ¿se está implicando en este asunto?

-Yo sé, por la prensa, que como Partido Socialista ha atendido a los distintos sindicatos. Pero como primer teniente de alcaldesa, no.

-¿Demanda una mayor implicación?

-Él conoce la plantilla de muchos años… No sé si tiene capacidad de mediar, pero lo que se es que estamos pagando. Soy consciente que, una vez que cojo el bastón de mando, la deuda es mía, pero hombre… podría tener un poco más de apoyo. A lo mejor piensa que siendo una delegación nuestra cada uno vaya con lo suyo, pero no estaría de más que pusiera de su parte.

"Una vez que tomo el poder, la deuda es mía, pero no estaría de más un mayor apoyo de Víctor Mora"

-¿Es una cuenta pendiente para 2024 mejorar la relación con sus socios de gobierno?

-Siempre soy positiva. Somos partidos que nos hemos enfrentado mucho en la oposición. Con Víctor Mora tengo crispación política, nunca personal. Entiendo su situación, han pasado de gobernar a ser tercera fuerza. Le doy un poco de tiempo pero espero que la situación mejore muchísimo más.

-La oposición ahora es el PP, la mayor fuerza en Sanlúcar el 28-M. Usted los ha acusado de “jugar con la ilusión de los niños” por poner en entredicho que se fuera a celebrar la Cabalgata de Reyes a raíz de la deuda.

-Este problema, entrara quien entrara, se lo iba a encontrar. El dinero es el que hay. No porque entrara Carmen Pérez (portavoz municipal del PP) lo iba a solucionar. Hay que pagar y es lo que estamos haciendo. No se puede hacer oposición con un problema que ya había. Deberían de ayudar a solucionar y no poner zancadillas.

-Usted dijo cuando tomó el mando, reconociendo la victoria del PP, que “quería ser la alcaldesa de todos los sanluqueños”. ¿Cree que lo está consiguiendo?

-Yo lo intento todos los días. No soy sectaria ni tengo nada en contra de nadie.

-¿Sigue tendiendo la mano a Carmen Pérez ahora que la relación es más delicada que nunca?

-Estamos haciendo un gobierno bastante transparente. A nosotros no se nos dejaba ir a las delegaciones. Nosotros lo que decimos, cada vez que llaman desde el PP o VOX, es que vengan porque no podemos tener un funcionario público que se dedique a contestarles. Que vengan a las delegaciones y se informen, la transparencia es absoluta.

-También dice Pérez que usted le ha declarado la guerra a la Diputación y a la Junta…

-Yo no le declaro la guerra a nadie (ríe). Y menos cuando están los intereses de los sanluqueños de por medio. Personalmente he atendido a Almudena Martínez del Junco (presidenta de la Diputación provincial de Cádiz), que además fue mi compañera, tenemos una relación magnífica. En la Junta reclamaremos lo que tengamos que declarar. Si declarar cosas para los sanluqueños en “declarar una guerra” no sé que tipo de portavocía está realizando.

-¿Y qué le reclama a la Junta?

-Que ponga en marcha el centro de Salud de La Dehesilla, la Carretera del Práctico, las viviendas sociales, que amplíen los servicios sanitarios, que haya ambulancias… Yo tengo que reivindicar siempre a Sanlúcar en cualquier administración, sea del color que sea.

"Yo no le declaro la guerra a nadie, pero sí voy a reclamar y a reivindicar a Sanlúcar en cualquier administración"

-Son 2.000 las familias demandantes de viviendas sociales en Sanlúcar.

-Pues esta es “la guerra” según Carmen Pérez. Yo tengo que pedírselo a la Junta. Aquí no se construyen viviendas sociales desde 2007.

-Se le reclama a su gobierno haber rechazado la Erasci de la Junta, una subvención de 2,2 millones de euros para personal municipal.

-Nos pedían 700.000 euros y este Ayuntamiento no está en disposición de dotar de ese dinero. Si la Junta nos quiere ayudar, que no nos digan cuantos tenemos que contratar.

-Y tuvo otro desencuentro con la Junta por la Ley de Regadíos en Doñana.

-Lo importante es que finalmente el acuerdo ha sido beneficioso gracias a la intervención del Ministerio de Transición Ecológica.

-Usted se encuentra en la Mesa de Participación de Doñana. ¿Qué planes tiene?

-Nosotros tenemos muchas hectáreas en el Parque Nacional. Y tenemos problemas con la depuradora, con la gestión del parque… Estamos recibiendo poca ayuda de la Junta.

-Otro problema que preocupa a los sanluqueños es el de la basura. Usted negó que se fuera a subir la tasa en el 2024 pero existe confusión con este asunto.

-Lo que hay es una ley (7/2022) en la que estamos obligados a repercutir en el recibo de los vecinos el coste del servicio de la recogida de los residuos. El tope para hacer efectiva la ley es el 2025 y lo que hemos hecho es llevar a pleno el coste que nos puede suponer, con un informe de más del 70%, y yo ese dinero no se lo voy a subir a los vecinos. Vamos a esperar al 2025 y hasta entonces estamos realizando campañas de concienciación. Cuánto más se recicle, menos tengo que pagar y menos repercutirá en la tasa para los ciudadanos. Vamos a estar el año entero tratando de concienciar a la ciudadanía, además de facilitarle ese reciclaje a los vecinos.

-Hizo su delegada una campaña muy polémica de concienciación.

-La felicito, por lo menos la gente está hablando de ello. Hay muchas personas que tiran las bolsas de basura fuera. Tenemos un servicio de recogida de punto limpio que no se utiliza. Hay gente para todo…

-¿Y las formas son señalar a la población?

-Es una campaña de un año entero. Primero le pedimos a los vecinos que no echen la bolsa al suelo. Se ven bolsas en el suelo con el contenedor vacío al lado. Tenemos que empezar desde lo básico porque no se ha hecho nada con este asunto desde hace años.

-Otro tema pendiente es la Zona de Bajas Emisiones. Dijeron que iban a ponerla en marcha en en el Barrio Alto. El Defensor del Pueblo les ha señalado como una de las 33 localidades de más de 50.000 habitantes sin haber establecido una ZBE. ¿Cuándo se espera?

-Contestamos al Defensor del Pueblo, presentamos un escrito con la ZBE y estamos pendientes de aprobar la ordenanza. Es todo un plan de Movilidad Urbana Sostenible que alberga la ZBE. Es otra de las cosas que nos encontramos sin hacer en Sanlúcar…

-De estas localidades de más de 50.000 habitantes, únicamente Zamora, Rivas-Vaciamadrid (Madrid) y Sanlúcar son gobernadas por Izquierda Unida. ¿Siente esa responsabilidad de partido?

-Sí, pero también somos la segunda fuerza en Cádiz con más alcaldías. En el partido están pendientes de este gobierno de coalición, hablamos todos los días. Estamos contentos de recuperar esta alcaldía 36 años después y, además, gobernada por una mujer, que siempre lo tenemos más difícil en política.

-¿Qué futuro le augura al partido?

-Muy bueno, tenemos mucha presencia municipalista. En Cádiz somos muy fuertes. Gobernamos en Chiclana -con el PSOE-, Puerto Real, Medina-Sidonia, Espera, Puerto Serrano, Bornos o Trebujena, entre otras. Hemos ganado en plena ola azul y políticas de derechas, aumentando en dos alcaldías la presencia de IU.

-¿Se ve gobernando Sanlúcar durante muchos años?

-Claro que me veo, a menos que me hagan una jugada rara. No lo descarto (ríe), como le hicieron a José Luis Medina Lapieza (primer alcalde de Sanlúcar tras la transición) con una moción de censura por una supuesta malversación de fondos que luego se demostró falsa. En política nunca se sabe, pero si se que estamos trabajando mucho. Hemos venido a cambiar la ciudad, con la fuerza que nos han dado, que tampoco es tanta (siete concejales de veinticinco).

"Llevamos años recorriendo los barrios y hemos venido a cambiar la ciudad, estamos trabajando mucho pero tenemos trabajo por delante, espero que me dejen hacerlo"

-Sólo llevan seis meses en el Gobierno…

-En estos meses hemos tenido una alcaldía abierta, abriendo el pleno a la ciudadanía, habilitado consejos de Participación Ciudadana, estamos reestructurando el servicio de limpieza de la ciudad, campañas de concienciación ciudadana, un plan de arbolado con más de 1.100 árboles y arbustos, le hemos dado prioridad a la agricultura y a la pesca teniendo en cuenta a la Cofradía de Pescadores y a las cooperativas agrícolas, el reasfaltado de calles del Barrio Alto, estamos intentando desestacionalizar el turismo y poner en valor el Pinar de Bonanza, vamos a abrir el Jardín de las Piletas, estamos buscando equilibrar la turistificación con la ciudadanía de Sanlúcar, nos reunimos con la delegación territorial para construir viviendas sociales, queremos reforzar los servicios sociales, hemos solicitado el 2% cultural del Palacio Municipal, el arreglo de la Carretera del Práctico, planes de empleo, la Vía Verde, etc. Son muchas cosas y estamos recibiendo poca ayuda de las administraciones. Tenemos muchos compromisos, nos hemos llevado muchos años barrio a barrio pero todo no lo podemos hacer en seis meses.

-¿Qué le ha pedido Carmen Álvarez, como alcaldesa de Sanlúcar, a los Reyes Magos para el 2024?

-Por lo pronto que haya Reyes Magos… Y que nos dejen trabajar.