Atraco en Sanlúcar: "Si lo pienso fríamente, no lo habría hecho"

Los vecinos de Sanlúcar de Barrameda impidieron un atraco en una joyería en el centro y a plena luz del día. Los dos individuos fueron retenidos por un grupo de ciudadanos cuando iban a huir en un ciclomotor. "Vi a dos tíos saliendo con unos monos y cascos esparciendo spray de pimienta", relata uno de los viandantes que no dudaron en frustrar el robo.

Uno de ellos portaba una pistola con la que amenazó a la dependienta del establecimiento, haciendo visible el arma cuando salieron del local. Pese a ello, los gritos de los vecinos pusieron en alerta a los ciudadanos que se abalanzaron sobre los dos ladrones. Luego se conoció que el arma era falsa, "pero en el momento no lo sabíamos".

La dependienta, embarazada, se encontraba sola dentro de la joyería cuando entraron los atracadores y fue agredida por el spray gas pimienta que portaba uno de ellos. Según fuentes presenciales, tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad tras lo ocurrido. "Gracias a Dios está bien, todas las pruebas han salido bien y no hay ningún tipo de problema", aclara un vecino que ha tenido contacto con la mujer.

La intervención ciudadana ha sido esencial para detener a los ladrones. "No somos héroes. Somos vecinos y amigos de toda la vida y nos hemos ayudado como hemos podido", aclara un comerciante de otro establecimiento de la zona. "En un principio no piensas en el peligro que supone intervenir pero luego en frío creo que nunca lo hubiese hecho. La pistola podía ser de verdad, podían tener navajas u otras armas. Ha sido un instinto primario. Si lo pienso fríamente no lo hubiese hecho", explica a este medio.

El vídeo de la respuesta ciudadana ha dado la vuelta al país, con mensajes de agradecimiento y reconocimiento. "Se que se ha hecho viral. Algunos en vez de echar un cable se ponen a grabar con el móvil pero es lo que hay", reclama el testigo.

"El miedo que te entra es que puedan pertenecer a algún tipo de mafia o tomen represalias". Sin embargo, la Policía Nacional también les ha confirmado la identidad de los dos detenidos, sevillanos y sin ningún tipo de antecedente penal. "Han sido dos niñatos de forma muy chapuzera. Han visto mucha serie de Netflix y han querido recrearlo de alguna manera".

Pese a este suceso, y los relacionados con el narcotráfico que han sucedido las últimas semanas en Sanlúcar de Barrameda, "los vecinos tenemos la percepción de que Sanlúcar es una ciudad segura y sin malos rollos. Ha sido algo fortuito".