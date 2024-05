Abierto el plazo para inscribirse en el Paseo de Caballos de la Feria de la Manzanilla de Sanlúcar

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda abre el plazo para la recepción de solicitudes de cara a la celebración del Paseo de Caballos y enganches de la Feria de la Manzanilla 2024. El espectáculo se llevará a cabo del 28 de mayo al 2 de junio.

La delegación de Movilidad informa que las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 14 de mayo en la Unidad de Movilidad mediante registro general de entrada o por sede electrónica. La tasa a abonar por los carruajes participantes es de 10 euros por día, teniendo que realizar el ingreso en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda en la entidad CAIXABANK no de cuenta ES85-2100-8559-6222-0013-1496. Las monturas no tienen ningún coste.

Junto con la solicitud y el pago de la tasa - si corresponde - los interesados deberán presentar:

- Póliza Seguro Responsabilidad Civil Capital mínimo: Monturas: 60.000 €. Carruajes: 250.000€

- Tarjeta Sanitaria Equina (En caso de no estar censado el équido en Andalucía aportar la guía origen sanidad-pecuaria y guía transporte)

- DNI del titular y del cochero.

- Fotografía color del enganche

- Copia justificante del ingreso o transferencia de abono de la tasa. Sin dicho documento no se autorizará la participación en el Paseo de Caballos.

Por razones de seguridad, el evento equino previsto para cada día y tamaño del recinto no se permitirá más de 30 carruajes para el viernes y 40 para el sábado. La Policía Local no permitirá la entrada al recinto a aquellos que no lleven la pertinente autorización y documentación, siendo obligatorio llevarla durante el Paseo de Caballos.

El acceso al Real de la Calzada se realizará por Yañez Pinzón (junto a Polideportivo) y la salida por rotonda Paseo Marítimo en dirección a Las Piletas. El horario del paseo de caballos será desde las 12:00 a 18:30 h. No se permitirá la entrada al recinto después de las 18:00 h.