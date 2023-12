Somos menos, más viejos y más gordos. Por Yolanda Vallejo

Cualquiera que me conozca sabe que soy muy fan del Instituto Nacional de Estadística -en realidad, de cualquier organismo que se dedique a cuantificar el mundo-, porque nunca he ocultado mi pasión por los universos paralelos y por la vida secreta de las maquetas y los catálogos de muebles. Por eso, y porque Bernard Shaw decía que la estadística es la ciencia que demuestra que, si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno, entonces es que cada uno tenemos uno, es por lo que me entrego, rendida, a la lectura de cuantas encuestas se distribuyen por estas fechas, que es cuando prolifera la publicación de datos estadísticos sobre cualquier cosa que se pueda, o no, medir y expresar en cifras. Esta semana, sin ir más lejos, el maravilloso mundo de las encuestas me ha regalado tres suculentos informes: el de población, el de seguridad alimentaria y el de esperanza de vida de los gaditanos. Tres estudios de los que se deduce que en esta ciudad somos cada vez menos gente, pero más viejos y más gordos. Ese, en definitiva, es el mensaje, aunque alguien podría decir, apelando a la cita de Shaw, que ni es viejo ni es gordo, con lo que podríamos concluir que los años y los kilos no pesan por igual. Y que seremos pocos en esta ínsula de Barataria, pero pesamos mucho y sabemos todavía más, que para eso ya dice el refrán que más sabe el diablo por viejo, que por diablo.