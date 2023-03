Todo a la vez en todas partes. Por Fernando Santiago

El 15M supuso la irrupción de la extravagancia , vino a romper eso que llaman el mainstring , políticos de traje , corbata y camisa, mujeres con trajes de chaqueta. Irrumpieron los que dieron en llamar perroflautas por su aspecto desaliñado. Se impusieron las batucadas en las manifestaciones, las camisetas con mensaje y las rastas. Cuando llegaron los de Podemos al Congreso todo fueron sorpresas. Cuando llegó Por Cádiz Sí Se Puede al Ayuntamiento, en los escaños había de todo, a la vez que prometían sus cargos por las causas más peregrinas: la república, el pueblo palestino o lo que sea. José María González retiró el crucifijo para tomar posesión en mangas de camisa , mientras Teófila Martínez y sus concejales eran cubiertos de escupitajos e insultos a la salida del Ayuntamiento, sin que nadie del nuevo Equipo de Gobierno expresase apoyo. La primera vez que el alcalde usó chaqueta y corbata fue en el Hotel Atlántico en la boda de un amigo, luego se hizo la foto de Eutimio comprándose un traje que ha usado para las ocasiones. La extravagancia remitió poco a poco en la indumentaria y el comportamiento, cuando se dieron cuenta que era más útil poner la política que la manera de vestir . Eso sí, no pueden resistir volver de vez en cuando al simbolismo. Ya no hay pancarta en la fachada del Ayuntamiento , aunque la elección de las banderas manda los mensajes que les gustan. Nos han dejado respirar de tanto teatro. De vez en cuando salen con extravagancias. Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, utiliza tuiter para las cosas más extrañas, el otro día se inventó el concepto “tildismo elitista” para describir el debate ortográfico ,pobres de sus alumnos. Fue Gabriel García Márquez quien propuso la desaparición de la ortografía en el primer Congreso de la Lengua celebrado en Zacatecas hace 20 años, aunque a Teresa Rodríguez no se le conocen las aficiones literarias del Nobel o del mismo David de la Cruz. Cabe suponer que el alcalde asistirá vestido para la ocasión a la inauguración del Congreso de la Lengua en el Falla, con la asistencia de los Reyes, al contrario de lo que hizo cuando el Rey fue al Instituto Hidrográfico. La que no da tregua es la llamada Pam, secretaria de Estado de Igualdad, que lo mismo se preocupa de si las jóvenes prefieren la penetración a la masturbación , que promociona vídeos salvajes contra Abascal. Por no hablar de Irene Montero, dedicada a los orgasmos femeninos en la menstruación o al sexo de mujeres con 80 años. Lo peor es el efecto reactivo de Vox con la defensa del franquismo, el machismo, el racismo y proponiendo a un señor de 89 años para presidir el Gobierno .Dadnos un respiro, no aguantamos más.