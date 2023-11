¿Qué es el pueblo español? Por Diego López Garrido

El pueblo español no es una colectividad cualquiera, individualizada por su simple residencia en el territorio estatal y la sujeción a sus leyes. Está constituida por aquellas personas unidas al Estado por un vínculo jurídico de pertenencia general y permanente. Ese vínculo les confiere, en un Estado democrático como el español, una particular esfera de derechos y obligaciones. En una democracia, tales derechos incluyen naturalmente el de sufragio, con carácter universal. A todo ello se le llama “ciudadanía”. El pueblo, así concebido, es un conjunto de ciudadanas y ciudadanos. Según dice el artículo 1º.1 de la Constitución, “la soberanía nacional reside en el pueblo español”. Nada menos. De ahí la relevancia de definir lo que es propiamente el pueblo.

Estamos ante un régimen representativo. Por eso el artículo 66.1 de la Constitución dice: “Las Cortes Generales representan al pueblo español”. Así que la representación política lo es del pueblo español a través del Parlamento; en concreto del Congreso de los Diputados cuando de elegir al presidente del Gobierno se trata. Las manifestaciones, lícitas, no sustituyen a las Cortes Generales.

En un Parlamento hay mayorías y minorías, ganadores y perdedores. Siempre me ha parecido admirable, y a la vez complejo, ese dogma que caracteriza a una verdadera democracia: que la minoría reconoce la autoridad de la mayoría para gobernar.

Esto es lo que caracteriza a un “pueblo”, por tanto al pueblo español. Un país, una nación, existe como tal cuando los perdedores en unas elecciones democráticas respetan y aceptan las decisiones de la mayoría parlamentaria. El candidato que vence en unas elecciones, o sea, quien consigue un apoyo parlamentario superior a cualquier otro, es el que posee la legitimidad/legalidad para gobernar. Y quien o quienes no alcanzan esa mayoría, aceptan la investidura de la mayoría como legal y legítima. Reconocen la legitimidad del Gobierno.

No es esto lo que está sucediendo en España después de que el partido socialista haya conseguido el apoyo de todo el arco parlamentario, salvo Partido Popular y Vox.

Los dirigentes de ambos partidos, PP y Vox, no aceptan la legitimidad de la coalición PSOE-Sumar para gobernar los próximos cuatro años. Supuestamente porque Pedro Sánchez ha admitido que se apruebe una ley para amnistiar a aquellas personas procesadas por actos de intencionalidad política vinculados a los incidentes del llamado procés. Este hecho –la amnistía–provocará seguramente que la oposición no ejerza su función de tal y convierta, a lo largo de la próxima legislatura, sus actos parlamentarios y extraparlamentarios en filibusterismo desde el Senado y en denuncias constantes de la ley de amnistía que el PSOE ha acordado promover en los pactos con los partidos independentistas Junts y ERC. Sin embargo, lo más importante del acuerdo con los independentistas catalanes es que, lo quieran o no, aceptan el sistema político. En definitiva, que España es un país, una nación, a la que pertenece Catalunya.