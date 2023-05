¡Qué escándalo, aquí se juega!

Como el capitán Renault en Casablanca, los de Adelante se acaban de dar cuenta que en las campañas electorales unos partidos pegan carteles encima de los otros. Cosa que lleva ocurriendo 45 años,desde junio de 1977. Se ve que estos chicos de Adelante son recién llegados a la política, la mayoría no han pegado un cartel en su vida. Hubo épocas en que se hacían grandes pegadas en la Residencia o en Tabacalera y se quedaba allí un retén para defender la pegada por si llegaban los de otro partido, por citar casos que los más veteranos del lugar recordarán. No hay que asustarse. Los carteles son una porquería que no sirven absolutamente para nada. Es una forma de tirar el dinero y el esfuerzo de la gente. Mejor que se esfuercen en hacer buenas campañas con buenos programas y buenos candidatos todos los partidos, así la gente votaría con conocimiento de causa . Ni que decir tiene que está feo pegar encima de otros, está feo pegar en los escaparates, pegar en fachadas de edificios históricos , llenar de papeles la ciudad. Todo eso está muy feo, lo haga Bruno , Oscar o David.