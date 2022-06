We can do

Trato de favor y bronca Esta comparsa de nombre inglés con participa en el Concurso recibe un trato de favor del organizador del Concurso, el Ayuntamiento. Una exposición dedicada a una de las agrupaciones. Digo yo , podían haberle dedicado una exposición a Los Sumisos. Ah, no, que critican al alcalde.No me acordaba.

Por si fuera poco, montaron una escena. Un periodista quiso preguntarle a la concejala sobre un asunto de actualidad ajeno a la propia exposición, como es su obligación. Recibió toda clase de insultos: ¡nos intentans invisibilizar! Ninguna reparó en que estaban en un edificio municipal en una exposición organizada con fondos públicos. El fascismo y el nepotismo tiene muchas formas.