Perdedores

El candidato de Vox también ha sabido perder. Eso de que le dieron 600 euros para la campaña es grande. Encima el General Flojetti no apareció en toda la campaña, al pobre se le acaba la canonjía en dos meses. Vox se quedó a unos pocos votos de entrar en el Ayuntamiento, pero es también la única ciudad donde se han quedado fuera. Beiro, ha estado regular, eso de que "Cádiz no está preparada para una propuesta tan valiente" es un poco fatuo, igual tiene que pensar que Cádiz no acepta a cómicos cuyo único mérito ha sido ganar un concurso de televisión hace 20 años, que nos diga ahora dónde está la encuesta que le daba 8 concejales y de dónde sacó el dinero para la campaña. Marina Liberato, principal responsable de que la izquierda haya perdido la alcaldía, en lugar de reconocer su error, le echó la culpa a Adelante Izquierda Gaditana, en un ejercicio de contumacia propio de una persona soberbia e ignorante, como demostró en toda la campaña. Todos esos perrillos de Podemos que se dedican a insultar en las redes sociales a ver dónde se meten ahora, todo para mil votos. Y en último lugar Belgrano, que lo resume todo insultando al personal, como ha sido su campaña. Sin excusas, sin explicaciones, sin autocríticas. Con un par.