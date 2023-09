Con todo el respeto que me merece Manuel Vizcaíno no creo que Cádiz necesite un nuevo estadio. El que hay ya le costó un dineral a la Zona Franca y al Ayuntamiento hará 10 años, caben 25 mil personas, de sobra para un equipo de la zona baja de la tabla. La ciudad no puede desaprovechar el poco suelo que tiene para un estadio nuevo.