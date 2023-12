Es acertado calificar lo que está haciendo Israel en Gaza como genocidio o masacre. En cambio me parece un disparate llamar a los militantes de Hamas de "milicia", como hacen algunos medios. Son terroristas y así los tiene clasificados la Unión Europea. Por favor, no hay que blanquear a Hamas.

Una última cuestión que no me resisto a compartir: en las manifestaciones contra la violencia machista de días pasados vi , al menos en la de Cádiz, a alguna chica con la bandera palestina. Comprendo sus intenciones pero sería bueno recordar a esas chicas que se ponen, qué decir, un top o con falda corta, que en Gaza las mujeres tienen que ir, obligatoriamente, con pañuelo y chilaba, que no tienen libertad para decidir su vida si no las avala su padre, su hermano o su marido, los homosexuales son la pidados. El contraste es ir a Tel Aviv, una de las ciudades queer del mundo, donde hay absoluta libertad.Por supuesto eso no justifica lo que hace Israel en Gaza, pero es bueno recordarlo.