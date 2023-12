Siempre he creído que las instituciones sirven para ayudar a quienes más lo necesitan, por mucho que de manera circunstancial se aprovechen de ellas algunos jetas. Y las instituciones se rigen por las leyes. Merecen respeto y crítica, reformas cuando sea necesario. Hay que rechazar a quienes pretenden vivir de las instituciones y a quienes obtienen beneficios de cualquier tipo, desde sueldos vitalicios a prebendas o información reservada. Todo este rollo tiene que ver con los actos que conmemoran el 45 aniversario de la Constitución. Tienen un carácter simbólico, no resuelven ningún problema pero recuerdan a la sociedad la necesidad de la convivencia pacífica.

No comprendo la ausencia de los seis concejales de Adelante Izquierda Gaditana, cuando los de Sumar y hasta los de Podemos fueron al acto del Congreso de los Diputados. Igual es que todavía no sé si Adelante es un partido de gobierno o una organización de la revuelta callejera. No sé si son nacionalistas andaluces o trotskistas. Aquí se equiparan con EHBildu, ERC y Junts, los que se ausentaron del acto del Congreso, continuadores de ETA, promotores de un intento de golpe de estado. Si siguen por ese camino volverán a la insignificancia de hace años. En todo caso, ellos organizaron ese acto durante los ocho años que estuvieron al frente del Ayuntamiento. Se notaba que lo hacían a regañadientes, pero lo hacían. Los vivas de Juancho no dejan de ser una broma que continúa lo que hacía años atrás como un acto de rebeldía frente a Kichi y compañía.