Incierto se presenta el reinado de Wititza

Otra cosa es que me da a mí que Yolanda Díaz tiene un atracón de vanidad. Piensa que ha alcanzado un grado sublime de liderazgo y puede pegarse un batacazo. Ya que no le dieron ningún ministerio a Podemos podían haberles ofrecido alguna secretaría de estado, alguna portavocía en alguna comisión. No sé qué pensaba Yolanda Díaz que iba a pasar si les apretaban tanto. Me da a mí que Yolanda ha querido rodearse de pelotas nada más, como hizo en su día Pablo Iglesias, el principio del fin.Atentos.