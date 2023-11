Un nuevo restaurante de la provincia tendrá estrella Michelín , en El Puerto, Toqha. Lo voy a decir claro: no pienso ir. Digo más, no voy a ir a ningún restaurante con estrellas Michelín ni a ninguno que se le parezca: ni Código de Barra, ni Contraseña, ni Mare, ni Cliclo. No me gusta ese tipo de comida y encima te pegan un clavazo de categoría internacional. Para qué hablar de Aponiente, cuyo chef es uno de los grandes vendedores de humo de la gastronomía. He dicho.