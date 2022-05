El Croketero Mayor del Reino

Sabemos de Paco Cano que le gusta un sarao más que comer con los dedos. Que no se pierde un ágape ni un viaje del Equipo de Gobierno, aunque sea para llevarle la maleta al alcalde. Lo que no sabemos es para qué le pagamos un salario público. Es la primera vez en 43 años de democracia municipal que hay un concejal exclusivamente dedicado al patrimonio, lo que no ha supuesto ninguna mejora en la ciudad, salvo en su propia vida ociosa, de la Casa Iberoamérica a la calle San Francisco.