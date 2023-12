Que la Junta, el Gobierno o el Ayuntamiento realicen actos institucionales sobre Andalucía o la Constitución por separado me parece increíble. No sucedería en ningún país del mundo. Y que aprovechen esos actos para lanzarse dardos unos a otros en función de la política de su partido o de la actualidad lo que hace es rebajar el valor institucional de lo que se convoca. Las instituciones son de todos, no de un partido.