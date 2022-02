Chaneles y bandinis

Lo voy a decir alto y claro: me importa una mierda lo que haya ocurrido en el Festival de Benidorm, me la suda completamente si a las changurras gallegas esas las han maltratado por ser gallegas, si una gachí enseñó una teta o si el voto del público era tal o cual. Leo en todos los medios el eco del Festival y pienso: ¿tan aburrida está la gente? Digo más: ¿los partidos políticos no tienen asuntos más importantes que llevar este tema al Congreso de los Diputados? Vivimos en un país de enanos , de indigentes intelectuales. Me perdonan ustedes el desahogo pero no puedo más.