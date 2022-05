Baja por menstruación

No puedo opinar sobre esta baja ni sobre cualquier otra.No soy médico, solo sé lo que a mí me causa dolor . Lo que sí pienso es que el Gobierno se dedica al postureo: si una mujer tiene un dolor inhabilitante , sea por la menstruación o por cualquier otra cosa, que vaya al médico y le darán la baja seguro. No hace falta una ley para algo tan sencillo. No entiendo el problema. Digo más: me parece que para apuntarse un tanto lo que van a conseguir es estigmatizar a las mujeres. De esos líos que le gustan al Gobierno.