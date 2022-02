Aznar saca lo peor de mí

José María Aznar es mala persona. No entiendo que pueda ejercer liderazgo a nadie. Un tipo con cristales en las tripas. Le llaman de su partido para que haga campaña en Castilla y León y no se le ocurre otra cosa que pegarle un viaje a Pablo Casado. Ya le hizo la puñeta todo lo que pudo a Mariano Rajoy. Saca lo peor de mí. Ya no es solo que todavía no haya perdido perdón por apoyar aquella guerra inventada por George Bush, es que debe pensar que es la única persona en España capaz de presidir el Gobierno. Entran ganas de vomitar.