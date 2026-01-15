Vox solicitará en el Pleno un plan integral para los entornos de las plazas de Monterrey, Santo Domingo y La Habana de Chiclana

El grupo municipal Vox visitó recientemente los entornos de las plazas de Monterrey, Santo Domingo y La Habana como parte de la iniciativa ‘El AltaVOX de tu Barrio’ y por petición de diversos vecinos, según asegura la formación. Así, su portavoz, Manuel Vela, y el concejal Francisco Palmero “recorrieron esta zona para comprobar, sobre el terreno y en primera persona, las muchas deficiencias que reúne esta zona y que les han sido trasladadas por sus habitantes”, apuntan desde este partido político.

En primer lugar, aseguran “llama la atención cómo, en plena época de lluvias, muchos husillos y elementos de saneamiento se encuentran totalmente cegados e inutilizados. Basta con levantar la tapa de alguno de ellos y meter la mano para llevarse por delante cantidades ingentes de tierra, residuos y suciedad que impiden que drenen correctamente”. En opinión de Vela, “parece que el equipo de gobierno ha pasado de largo de esta zona en cuanto se refiere a las labores de limpieza y mantenimiento previas a la temporada de lluvias. Por desgracia, y visto lo visto, para José María Román sigue habiendo barriadas de segunda”.

Vox también destaca “el lamentable estado que presenta buena parte del firme de este entorno, tanto de la calzada como del acerado. Sólo hace falta darse un paseo para ver tramos de acera y de calzada totalmente levantados o destrozados, convirtiéndose en todo un peligro de caída para los vecinos, especialmente para niños y mayores. La accesibilidad universal ni está ni se le espera”.

La formación política advierte sobre “la falta de limpieza generalizada y el deficiente mantenimiento de alcorques y zonas verdes”. De esta manera, solicitará en el próximo Pleno la puesta en marcha de un plan de choque de mejora integral para dicho entorno.