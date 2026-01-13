Vox Chiclana plantea una enmienda a la totalidad del presupuesto

El grupo municipal Vox Chiclana anunció hoy que ha presentado sus correspondientes alegaciones al presupuesto municipal aprobado el pasado 18 de diciembre. Así lo explicó el portavoz de la formación política, Manuel Vela, quien subrayó que, con estas alegaciones, “Vox actúa, de nuevo, como única oposición real y responsable ante un presupuesto que José María Román impone a los chiclaneros y que, entre otras cosas, se va a ver traducido en una mayor presión para las familias, un plan de inversiones mermado (que ha pasado de 12,5 millones a 8 de 2024 a 2026) y un mayor gasto en publicidad y propaganda a mayor gloria del gobierno socialista”.

Por todo ello, solicita en primer lugar una enmienda a la totalidad de estas cuentas. “No se trata de tocar aquí y allá unas partidas. Este presupuesto no sirve. Hay que retirarlo y rehacerlo de arriba a abajo. Es un documento que sólo sirve a los intereses de Román y los suyos y que se aleja de las prioridades y necesidades reales de los chiclaneros. Por eso, planteamos una enmienda a la totalidad y luego unas enmiendas parciales. Y lo hacemos, porque es lo responsable, aún a sabiendas que, al igual que la voz de la ciudadanía, serán ignoradas por el gobierno local”, indicó el portavoz.

En sus alegaciones, Vox insiste en que se contemple en el presupuesto una partida para licitar y poner en marcha el nuevo contrato de transporte urbano, que lleva caducado desde junio de 2019 y desde entonces se lleva prorrogando anualmente de manera irregular.

Por otro lado, exige que se anule la aprobación inicial de la partida de 4 millones de euros contemplada en el plan de inversiones para un plan de infraestructuras de uso general y la partida de 1,1 millones de euros destinada en las inversiones a las adquisiciones urbanísticas y expropiaciones; así como de las más de 150 partidas de 100 euros cuyos conceptos no se pueden cubrir con estas cuantías. “No entendemos cómo se pueden condicionar inversiones a la venta de terrenos municipales y tampoco sabemos cómo pretende este gobierno costear con una partida de 4 millones actuaciones que suman unos 5,4 millones de euros, como la llegada de agua potable al diseminado de la ciudad, la carretera de Pago del Humo o la actuación en el Pinar de los Franceses. Mención aparte merece esta legión de micropartidas de 100 euros con las que se puede hacer y deshacer sin dar muchas explicaciones”, afirmó el portavoz.

Tampoco se olvida Vox de lo que considera “el despilfarro ideológico para el que el gobierno de José María Román se reserva en el presupuesto 1,1 millones de euros”.

Por otra parte, pide que se modifique el presupuesto “para reducir el gasto previsto en publicidad y que pase de 630.000 euros a 200.000 euros, destinándose este ahorro de 430.000 euros al mantenimiento de infraestructuras municipales como calles, mobiliario urbano, alumbrado y zonas verdes”.

Asimismo, Manuel Vela declaró que “nos oponemos a un presupuesto que se ha elaborado de forma interesada y electoralista y que prioriza el chicharrón y circo a las necesidades reales de Chiclana”. Para añadir que “no podemos estar a favor de un documento que no ayuda a que las barriadas de Chiclana salgan de la situación de abandono municipal, ni refuerza las inversiones, ni contribuye a aliviar una presión fiscal insostenible que complica a muchas familias llegar a fin de mes”.