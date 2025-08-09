El 'momentazo' de Niña Pastori cantando con Alejandro Fernández en Concert Music Festival: "que viva México, Chiclana y Cádiz"
El rey de las rancheras tenía una sorpresa reservada para sus seguidores más fieles
Las rancheras de Alejandro Fernández cruzan el Atlántico hasta Chiclana
El mexicano sorprendió anoche a sus seguidores en el poblado de Sancti Petri al subir al escenario a una de las artistas más queridas de la tierra. Niña Pastori interpretó junto a Fernández 'Hoy tengo ganas de ti', emocionando a su público con las voces de ambos y el sentimiento que transmiten en el escenario. "Viva México, Chiclana y Cádiz", exclamó la artista gaditana al despedirse del mexicano.