El 'momentazo' de Niña Pastori cantando con Alejandro Fernández en Concert Music Festival: "que viva México, Chiclana y Cádiz"

El rey de las rancheras tenía una sorpresa reservada para sus seguidores más fieles

Las rancheras de Alejandro Fernández cruzan el Atlántico hasta Chiclana

El 'momentazo' de Niña Pastori cantando con Alejandro Fernández en Concert Music Festival: "que viva México, Chiclana y Cádiz"

El mexicano sorprendió anoche a sus seguidores en el poblado de Sancti Petri al subir al escenario a una de las artistas más queridas de la tierra. Niña Pastori interpretó junto a Fernández 'Hoy tengo ganas de ti', emocionando a su público con las voces de ambos y el sentimiento que transmiten en el escenario. "Viva México, Chiclana y Cádiz", exclamó la artista gaditana al despedirse del mexicano.

También te puede interesar

Lo último

stats