Alejandro Fernández hace magia con sus rancheras en Concert Music Festival

Disfrutar En Vivo de las rancheras y la pasión del mexicano Alejandro Fernández sobre el escenario, en Chiclana, fue todo un lujo para los oídos. El artista eligió el festival de esta localidad para arrancar su gira por España y deleitó a los asistentes con un espectáculo repleto de emociones.

El hijo del gran Vicente Fernández y ganador de cuatro Grammy Latinos, aterrizó anoche en este enclave mágico de Sancti Petri para presentar su nuevo álbum De Rey a Rey. Acompañado de músicos y mariachis, no dudó en rendirle un homenaje a su padre, a través de sus canciones. En una noche tan mágica como esta no faltó los éxitos Me dediqué a perderte, Como quien pierde una estrella, Canta Corazón o Caballero, entre otros románticos temas.