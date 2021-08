Nuevo acto vandálico en Chiclana en la segunda pista de la playa de La Barrosa

La playa de La Barrosa ha vuelto a sufrir un acto vandálico, en este caso hacia la cartelería situada en la arena provocándole varios destrozos. El suceso, que se une a las pintadas realizadas en dos módulos de servicios y baños hace dos semanas, ha sido denunciado por el Ayuntamiento de Chiclana y se ha producido en la segunda pista de la playa.

"Estamos hablando de un nuevo acto vandálico que se produce en la ciudad y no entendemos cómo alguien puede hacer algo así", ha señalado la delegada municipal de Playas, Ana González, que también ha explicado que "esta misma mañana se ha procedido al arreglo de los carteles y su colocación nuevamente para la información de los usuarios de la playa".

La edil también ha contado que estos actos vandálicos se suman a los de hace dos semanas, "con pintadas en dos módulos de baños. Estas pintadas no se han podido quitar y no se quitarán hasta que no se desmonten los módulos, puesto que los productos químicos que se tienen que usar son perjudiciales para la arena y el entorno".

González ha querido "hacer un llamamiento al civismo, puesto que este tipo de actos suponen un desembolso económico para el Ayuntamiento que puede invertir en otras actuaciones" y ha instado a la ciudadanía a "denunciarlos ante la Policía Local, en el caso de observar actuaciones fuera de la Ley y que perjudican la normal convivencia de la ciudad".