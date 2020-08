Ciudadanos lamenta la falta de acuerdo en relación con el coordinador del PGOU

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Chiclana, José Ángel Quintana, ha lamentado "la falta de acuerdo entre grupos municipales que ha impedido prosperar la iniciativa auspiciada por la Asociación de Empresarios de Chiclana”, en relación con el nombramiento de un coordinador para la redacción del Plan Genereal de Ordenación Urbana (PGOU) en la persona del arquitecto chiclanero Antonio Fernandez.

En este sentido, ha manifestado que “nuestra formación política ha apoyado sin fisuras una propuesta que solicitaba a todos los grupos municipales remar en la misma dirección, alejándose de intereses partidistas y por el bien del municipio, proponiendo una persona externa y capaz, que coordinase y asesorase al equipo de gobierno con la empresa redactora del Plan, una propuesta con el visto bueno de todos en un principio, pero con las últimas declaraciones de algunos grupos y el cariz que han tomado los acontecimientos, en el Pleno celebrado en la jornada del jueves, ha provocado que ningún grupo municipal pueda decir que sale victorioso en este asunto”.

“No vamos a ser jamás los primeros en tirar la primera piedra que derrumbe un principio de acuerdo”, ha añadido el portavoz naranja, para quien Ciudadanos Chiclana “sólo busca ayudar, contribuir y conseguir que las cosas se hagan mejor y, por ello, no nos hemos movido ni un ápice de nuestro posicionamiento inicial de aquella primera reunión”. Con la esperanza de que el resto de partidos que conforman el Pleno “reconsideraran su postura y no destruyeran algo que aún ni tan siquiera ha empezado”, el portavoz de la formación liberal ha reiterado que “estábamos de acuerdo con el planteamiento de AEC y queremos dejar claro que no nos hemos salido de nuestro compromiso con Chiclana y con el PGOU que necesita el municipio”, si bien para contar hoy con el voto positivo del grupo municipal “era necesario que el equipo de gobierno modificara su propuesta de acuerdo teniendo en cuenta las consideraciones realizadas por el secretario del Ayuntamiento”.

“Chiclana necesita y se merece un PGOU en vigor, lo fundamental, es sacarlo adelante para que dé seguridad jurídica a inversores y empresarios que son los que sostienen la economía y el crecimiento de un municipio”, ha suscrito Quintana, quien ha indicado que “gracias a la nueva ley del suelo, actualmente en redacción (Plan LISTA), una vez entre en vigor, se tendrán herramientas para modificar y mejorar sin necesidad de una aprobación total de un nuevo PGOU”, con la seguridad jurídica que los inversores y empresarios necesitan para reactivar la economía local.

“No esperábamos, en ningún caso, la retirada del punto por parte del equipo de gobierno”, ha señalado el portavoz naranja, al tiempo que ha mostrado su esperanza por que “una persona capaz de casar las distintas sensibilidades e inquietudes de Chiclana en un proyecto común como el arquitecto Antonio Fernández no presente su renuncia a este proyecto y se pueda reconducir".