Teatro, geología, árboles y aves insectívoras, protagonistas del segundo trimestre dentro del programa de Educación Ambiental en Chiclana

El delegado de Medio Ambiente y vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero, presentó este martes en rueda de prensa las diferentes actividades del programa de Educación Ambiental, que se desarrollarán a lo largo del segundo trimestre del curso escolar. Son los casos de la obra de teatro infantil ‘El secreto del planeta Tierra’, las ‘Jornadas Educativas de Geología y Medioambiente’ y los talleres ‘¡Va de árboles!’ y ‘Mosquiaves’.

Roberto Palmero puso de manifiesto que “todo lo que se haga en el ámbito de la educación ambiental es poco, pero estamos viendo como después de tantos años consecutivos con la agenda de participantes llena, la programación de actividades se ha convertido ya en un hábito para los colegios, que cada vez las demandan más, y además estamos propiciando el nacimiento de una generación muy concienciada en diferentes aspectos del cuidado de nuestro entorno”.

El delegado reconoció que “nos sentimos muy orgullosos de esta respuesta, de cómo estos niños y niñas les hablan a sus padres y madres de la importancia de los servicios públicos, de cuidar el medio ambiente, de la protección de aves en peligro de extinción, del marisqueo… estamos generando algo muy bonito y son muchas las ciudades de nuestro entorno que se interesan por el programa de Educación Ambiental. Es una apuesta que hacemos desde el gobierno que no repercute económicamente en un principio, pero que tiene un gran impacto social en el presente y en el futuro”.

Para dar a conocer todo lo referente a la oferta educativa que estará presente durante los meses de enero, febrero y marzo, Roberto Palmero estuvo acompañado por Estefanía Pérez y Ainea Suazo, de Althea Formación, empresa encargada de impartir los tres talleres que conforman las ‘Jornadas Educativas de Geología y Medioambiente’.

El primero de ellos, dirigido al alumnado de Educación Primaria, es ‘Manitas en acción: Dunas’, que tiene como objetivo la construcción de maquetas de la playa para conocer cómo se forman las dunas y la importancia que tienen para la preservación del litoral.

La segunda de las actividades que plantea Althea es ‘Geoedúcate I: Olas', dirigida al alumnado de ESO y Bachillerato con el propósito de dar a conocer los tipos de olas que existen, su formación y cómo afectan a la costa. Por último, ‘Geoedúcate II’, también para alumnado de ESO y Bachillerato, se centrará en la evolución de las playas y propondrá un taller de observación geológica en el litoral chiclanero.

Desde mediados del presente mes de enero se viene representando la obra de teatro medioambiental ‘El secreto del planeta Tierra’, dirigida a alumnado de 5 años y de Primero y Segunda de Primaria. La actividad es desarrollada por Teatrín y ya cuenta con 1.400 inscripciones formalizadas para las funciones que se ofrecerán en el Teatro Moderno hasta el próximo 17 de febrero.

Por último, de la mano de Agaden Ecologistas llegan las dos actividades que completan la oferta educativa del segundo trimestre. ‘¡Va de árboles!’ está dirigida a todos los niveles educativos y acercará a los escolares al ámbito de las plantas, sus grupos y sus ciclos biológicos, completando la propuesta una plantación grupal en el centro educativo o en una zona cercana. Por su parte ‘Mosquiaves’, destinado a alumnado de 4º de ESO y Bachillerato, descubrirá a los participantes la importante labor que desempeñan especies insectívoras como golondrinas, vencejos y aviones que regresan cada primavera a Chiclana para reproducirse y nidificar.

Cabe recordar que, durante el primer trimestre del curso, en los meses de octubre y noviembre, se desarrollaron las actividades ‘Huerto Ecológico’, ‘El día de los murciélagos’ y ‘Avistamiento de aves y colocación de cajas nido’, que contaron con unos 1.200 participantes.