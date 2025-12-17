Chiclana sirve de ejemplo en el Congreso Nacional de Medio Ambiente

El delegado de Personal, Policía Local, Movilidad y Protección Civil del Ayuntamiento de Chiclana, José Vera, participó recientemente en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), celebrado en Viladecans, donde expuso cómo está avanzando la ciudad en movilidad sostenible.

En este encuentro, que tuvo como finalidad fomentar el diálogo y la acción por la sostenibilidad en el ámbito local para que unos municipios aprendan de otros, Chiclana participó en la sesión "Lecciones aprendidas en la comunicación de la movilidad" y en la mesa técnica de "Gobernanza de la movilidad metropolitana: retos, escalas y cooperación".

José Vera explicó cómo se ha implantado el metrominuto o el podómetro “para animar a la ciudadanía a caminar más, como manera más saludable y económica de trasladarse. Unas iniciativas que van a favor de un uso razonable del coche, para que se utilice dentro de la ciudad, cuando realmente sea necesario”.

Siguiendo esta línea, Vera también explicó la Zona de Bajas Emisiones, rebautizada en Chiclana como Zona de Buenas Emociones “porque lo que se pretende es conseguir un centro más amable, con menos ruido, donde los residentes tengan una mejor calidad de vida y los coches pasen solo cuando realmente lo necesiten”.

CONAMA Local giró en esta edición alrededor de cinco ejes: energía, movilidad, infraestructura verde, adaptación al cambio climático y economía circular. Y abordó temas clave como la descarbonización, la adaptación al cambio climático, la renaturalización de las ciudades o la calidad ambiental, entre otros.

La invitación a exponer estas propuestas de Chiclana en Viladecans llega poco tiempo después de que la Red de Ciudades que Caminan, premiara a Chiclana en la categoría de ciudad mediana, precisamente por su compromiso en fomentar la movilidad a pie y la recuperación del espacio público para los peatones.

Los municipios comparten conocimiento

Esta ha sido la XVII edición del CONAMA Local, un evento descentralizado organizado por Fundación Conama, en colaboración con administraciones locales. Su objetivo es crear un espacio de intercambio y aprendizaje donde se construyan soluciones sostenibles desde lo local.

Las ediciones del CONAMA Local se celebran en años pares en Madrid, dentro del Congreso Nacional del Medio Ambiente, y en años impares en distintas localidades españolas. Este año, Viladecans ha sido la primera ciudad no capital de provincia en acogerlo, por ser un referente en la sostenibilidad urbana.