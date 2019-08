El deportista chiclanero, Fran Fajardo, fue homenajeado en el Ayuntamiento con motivo de haber sido protagonista del Everesting Challenge. Esta iniciativa ha consistido en subir en un solo día en bicicleta nada menos que once veces el puerto de El Boyar, desde la localidad de El Bosque, lo que le sirvió para conseguir un desnivel acumulado de más de 8.800 metros. De esta manera, Fajardo ha conseguido su ansiado objetivo de rebasar la altura del Everest, la montaña más alta del globo terráqueo.

En el Ayuntamiento fue recibido por el alcalde, José María Román, y el delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera. Román ha destacado que “se trata de otro campeón más chiclanero en el ámbito del deporte” y ha añadido que es muy bonito que en la ciudad haya tanta fuerza deportiva. José María Román ha expresado que “se trata de un reto firme y es por ello que se le da un reconocimiento por su valentía, dejando a la ciudad chiclanera en un buen lugar”.

Fran Fajardo ha señalado que no ha sido fácil, pero se trataba de un reto solidario que hizo en abril a beneficio de UPACE (Unión de Parálisis Cerebral) de San Fernando y no fue posible su finalización. Fajardo ha explicado que “se propuso hacerlo de nuevo en el mes de julio, consiguiendo esta vez el objetivo y así poder comprarle una pantalla gigante a la asociación UPACE”. El deportista ha incidido en que ha sido posible por el coraje y apoyo de familiares y amigos, asegurando que “si tengo que volver a hacerlo por ayudar a otra asociación, lo hago”. Fran Fajardo ha agradecido el apoyo del alcalde a los deportistas chiclaneros y el reconocimiento a su persona en particular.

Para la consecución de este objetivo, la planificación se realizó esta vez con más cautela, comenzando a las 20:00 horas para hacer más llevadero el tramo final del reto, puesto que en las tres últimas subidas se alcanzaron temperaturas de más de 36 grados hacia las 14:00 horas. Cuando empezó el reto, el sábado 20, Fajardo se encontraba acompañado por un cuarteto, teniendo que abandonar uno de los compañeros hacia la mitad del mismo, a causa de problemas estomacales.

Durante toda la noche estuvo acompañado por diferentes personas que fueron subiendo en coche a la par que ellos en bici. Papel muy importante el desarrollado por su cuñado José Luis, que no dejó en ningún momento de apoyarle logísticamente en cuestiones de vestuario, alimentación y, lo más fundamental, moralmente.El trío formado por José Manuel, José María y Juan José se desplazó también para mostrar apoyo al grupo. José Manuel estuvo desde el comienzo del reto hasta aproximadamente las 8:00 de la mañana subiendo repetidamente con el coche para brindar seguridad y apoyo en lo que necesitaran los componentes del equipo. A las 5:10 de la madrugada, los otros dos compañeros del Team MTB UPACE, José María y Juan José, permanecieron en la zona y realizaron varias subidas al puerto hasta las 14:00 horas.

Una vez superada la noche, a eso de las 7:15 de la mañana, se presentaron en la zona de salida varios componentes del equipo Apedales, que dirige Fran Fajardo. Estos efectuaron unas cuatro subidas en el periodo existente entre las 7:15 y las 14:00. A esa hora se unieron también Carlos Mendoza y su amigo Juanlu, que junto con Juan José realizaron la octava subida. Juanlu fue más allá y decidió repetir, completando asimismo la novena subida junto a Fajardo.

A las 18:00 horas aproximadamente, y habiendo transcurrido 22 horas desde el comienzo del reto, se completó el objetivo de rebasar los 8.880 metros de desnivel acumulado en menos de 24 horas, consiguiendo de ese modo el Everesting Challenge. El Team MTB UPACE están muy agradecidos a la tienda Apedales de Chiclana y a su gerente, Fran Fajardo, por haber recaudado gran parte del dinero para la pantalla interactiva que será instalada en uno de los centros UPACE de San Fernando.