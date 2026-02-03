Rescatadas cuatro personas, dos adultos y dos menores, que quedaron atrapados tras la crecida del río Iro en Chiclana

Efectivos de Bomberos de Cádiz en el parque de Chiclana rescataron en la noche de este lunes 2 de febrero a cuatro personas que estuvieron atrapadas durante horas por la crecida del río Iro. Según fuente de bomberos, los dos adultos y dos menores, no fueron rescatados de ninguna casa ni de ningún vehículo sino que se encontraban a pie por la zona y les sorprendió la crecida del río.

Participaron un total de 6 efectivos y 4 vehículos (autobomba urbana pesada U-37; autobomba rural pesada R-33; vehículo de rescate ligero S-31 y vehículo de mando M-47) que se ayudaron también de una embarcación del equipo de rescate acuático del parque de bomberos de Cádiz, y de una retroexcavadora con la que colaboró un operario, con la que se pudo cruzar el río y donde se subió a las personas para llevarlas hasta un lugar seguro.

También colaboró en el lugar personal de la Guardia Civil.

Previsión del tiempo en Chiclana

Para este martes, Chiclana se encuentra en aviso naranja por fuerte viento de componente oeste y amarillo por lluvias y fenómenos costeros adversos. La Agencia Estatal de Meteorología espera rachas que pueden alcanzar los 90 km/h y acumulados de hasta 15 litros en una hora.