Padres del colegio Alameda de Chiclana se plantean no dejar que sus hijos comiencen mañana las clases

Padres de alumnos del colegio Alameda, de Chiclana, han trasladado a este medio sus quejas por la situación que se está produciendo en una de las clases de este centro, concretamente en la de sexto curso de Primaria.

Según argumentan desde este grupo de padres, la clase tendría que contar este año con un total de 28 alumnos, un número de escolares que entienden excesivo en las condiciones en las que está dando comienzo el presente curso, debido a la actual crisis sanitaria, a lo que se añade la circunstancia de que el cetro cuenta con las instalaciones necesarias para dividir el grupo en dos y formar dos aulas de 14 alumnos cada una.

El problema, según explican, es que desde la Delegación territorial de Educación no se da la autorización para tal desdoble, al no contar con un profesor tutor más para el segundo de los cursos de sexto que se formaría, por lo que, a un día del inicio de las clases en este grupo, los padres se encuentran con una situación que consideran un riesgo que podría evitarse.

"Desde el centro nos dicen que la clase podría desdoblarse porque el colegio cuenta con sitio para poder habilitar ambas aulas, pero nos trasladan la negativa de la Junta a dicha medida al no contar el colegio con un segundo tutor para este grupo", lamenta uno de los progenitores, al tiempo que apunta que "además, las condiciones del aula en la que tendrían que meterse los 28 alumnos más el profesor no son las más adecuadas, ya que es imposible que puedan situarse las mesas a la distancia de seguridad necesaria y en su lugar lo que hay son sillas de pala, que tampoco cumplen con el distanciamiento exigido por los protocolos anticovid".

En esta coyuntura, ya son varios los escritos que los padres han remitido tanto a Educación, como a la Inspección y a Recursos Humanos para pedir la incorporación de un tutor para la nueva clase, directamente y a través del propio centro, sin que hasta el momento se hayan atendido sus demandas.

Ante tales circunstancias, este grupo de padres del colegio Alameda está estudiando medidas como la de no permitir que sus hijos inicien mañana el curso, unas clases cuyo inicio estaba previsto para este martes 15 de septiembre a las once y media de la mañana y que, debido a las condiciones que se dan, podrían no comenzar por la negativa de los progenitores a dejar a sus hijos en el centro en tales circunstancias.