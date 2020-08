El PSOE tilda de "caza de brujas" la postura del PP sobre la contratación del coordinador del PGOU

El PSOE-Chiclana ha calificado de “caza de brujas” la actitud del grupo municipal del PP en estos últimos días con respecto al arquitecto chiclanero Antonio Fernández, tras el anuncio del alcalde de su incorporación como personal eventual para la coordinación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. “Aunque se trata de una persona propuesta por la Asociación de Empresarios de Chiclana para actuar de interlocutor entre las partes y que inicialmente tenía el visto bueno de todos los partidos, vimos cómo en la reunión que mantuvimos con los empresarios y con todos los partidos políticos finalmente el PP se desmarcó de este asunto y se mostró contrario a que se creara esta figura completamente neutral”, ha indicado la secretaria general de la Agrupación Local Socialista, Cándida Verdier.

“Hay que dejar claro que a Antonio Fernández no le hacía falta este puesto económicamente hablando, porque tiene importantes proyectos de hoteles en México y Colombia y precisamente donde menos intereses económicos tiene es aquí en Chiclana. Además, su trayectoria profesional ha sido intachable”, ha aclarado Cándida Verdier, quien ha rechazado de forma contundente “la caza de brujas que se ha llevado a cabo en los últimos días y que demuestra el nivel moral e intelectual del grupo que lo ha liderado”.

Por su parte, el secretario de Política Municipal del PSOE-Chiclana, Francisco Cifredo, ha lamentado que “desde el PP se hable de falta de transparencia en este asunto, cuando precisamente se está llevando con total claridad, de ahí las distintas reuniones que se han llevado a cabo en estas semanas”. “¿Acaso está legitimado el PP de hablar de transparencia, cuando durante su etapa en el Gobierno de la ciudad guardaron una primera sentencia contraria al convenio de trabajadores?”, ha cuestionado. “Y, además, llegan a cuestionar la posible compatibilidad de la actividad pública con la actividad profesional y no son capaces de explicar por qué nombraron durante su etapa al frente del Gobierno municipal a una asesora jurídica que también tenía intereses en la ciudad en su trabajo particular o por qué se firmaron contratos menores con un arquitecto de Chiclana que también tenía intereses en la ciudad. ¿Eso no era inmoral como denuncia ahora el PP en la oposición?”, ha expresado.

“Rechazar, una vez más, la doble vara de medir del PP, que llega a hablar de pago de favores a amigos. ¿Acaso no era pagar un favor a una amiga cuando la actual portavoz del PP fue contratada como secretaria del alcalde en su momento o que una edil del PP también haya sido contratada en la actualidad por el Gobierno de la Junta de Andalucía? ¿Eso no es contratar a amigos?”, ha manifestado Cifredo, quien ha lamentado que “el colmo es que lleguen a pedir que sea una persona de fuera de Chiclana la que se encargue de la coordinación del Plan General sin ni siquiera tener idea de la ciudad o que, en su defecto, sea la propia delegada de Urbanismo, a la que ha llegado a acusar de incapaz y pedir su dimisión”.

Por último, desde el PSOE-Chiclana recalcan que “esta caza de brujas contra una persona que forma parte de la junta directiva de la Asociación de Empresarios de Chiclana no es más que una ‘vendetta’ de la antigua auxiliar administrativa de dicha asociación (Ascensión Hita), que dejó el cargo de forma unilateral y luego quiso volver sin éxito alguno”. “Parece ser que no le gustó el rechazo posterior y ahora trata de vengarse”, finalizan.