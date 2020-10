Manuel Espada será el Cofrade de Honor en 2021 y Antonio Díaz el cartelista de la Semana Santa

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Chiclana ha anunciado varias decisiones de cara a la celebración de la próxima Semana Santa, unos preparativos que, por el momento, mantendrán las actuaciones previstas de cara a su organización a la espera de conocer la evolución de la actual crisis sanitaria y la situación de la misma en la ciudad durante los próximos meses.

En este sentido, desde el Consejo se quiere transmitir un mensaje de ánimo y esperanza de cara al inicio del nuevo curso Cofrade. "Estamos viviendo momentos difíciles debido a la pandemia que azota al mundo, pero creemos que es necesario seguir trabajando con normalidad de cara a la próxima celebración de nuestra Semana Santa y en pro de nuestras hermandades y cofradías. En esta situación tan excepcional, los cofrades no debemos dejar pasar la oportunidad de continuar dando un auténtico testimonio de fe y seguir siendo conscientes de que las cofradías siguen contribuyendo al sostenimiento espiritual de muchas personas que, si no fuera por las mismas, no tendrían el más mínimo acercamiento de forma tan directa y catequética a la vida de Jesús y su Madre María".

Así pues tras la reunión celebrada el pasado lunes por parte del Pleno de Hermanos Mayores junto con la Permanente de este Consejo, dicho órgano cofrade de la ciudad ha dado a conocer su decisión de nombrar Cofrade de Honor 2021 a Manuel Espada Butrón. Se trata de un cofrade chiclanero que pertenece a la Junta de Gobierno de la Hermandad de Humildad y Paciencia desde el 18 de diciembre de 1975. Ha desempeñado el cargo de hermano mayor hasta en seis etapas, asumiendo además otras funciones en el seno de la citada hermandad como las de vice-hermano mayor, mayordomo y fiscal.

Por otra parte, el Consejo también ha hecho público el nombramiento de Antonio Díaz Arnido como cartelista de la Semana Santa 2021. Antonio Díaz es natural de Sevilla, licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, es especialista en Restauración y Conservación de Obras de Arte y Pintura por la mismo Universidad. Es colaborador habitual del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), del Ayuntamiento de Sevilla, de la Casa Ducal de Medinaceli y de la Archidiócesis de Sevilla, entre otras instituciones, trabajando además para colecciones particulares. En su faceta de cartelista, Díaz Arnido cuenta con una amplia experiencia desarrollada desde el año 2005. En su haber, más de 30 carteles relacionados con festividades y citas varias entre los que destacan los siete dedicados a anunciar oficialmente la Semana Santa. Se trata de los carteles de Huelva (2018), Jerez de la Frontera (2017),Triana (Sevilla, 2016), Almogía (Málaga, 2016), Osuna (Sevilla, 2016), Fuentes de Andalucía (Sevilla, 2010) y Salteras (Sevilla, 2006). Asimismo, fue autor del cartel de las Glorias de Sevilla (2018), el Rocío de Huelva (2019) o el de la Navidad en Sevilla (2012).

Por último, el máximo órgano cofrade de la ciudad ha dado a conocer también la imagen que presidirá el Vía Crucis de Hermandades 2021, siendo ésta la de Nuestro Padre Jesús del Amor. En el año en que se cumple el décimo aniversario de su llegada a la Parroquia de San Antonio de Padua, la imagen de Nuestro Padre Jesús del Amor, de la Hermandad Sacramental del Amor, ha sido la designada por el Pleno de Hermanos Mayores para presidir el próximo Vía Crucis del Consejo, que se celebrará al inicio de la Cuaresma.

El Consejo ha ratificado los nombramientos de Francisco José Salado Moreno como pregonero de la Semana Santa 2021, tras la suspensión del Pregón que debía haber protagonizado este año y que tuvo que ser suspendido a causa de la pandemia, así como el del padre David Gutiérrez como pregonero del tiempo de Glorias y el de Diego Sánchez como cartelista del tiempo de Glorias.